Безкоштовне навчання від Google: як і хто зможе отримати нову професію

З приходом повномасштабної війни багато людей втратили свою роботу, а знайти її зараз дуже важко. Саме тому багатьом українцям спало на думку розпочати вивчення нового напрямку.

Якісне навчання нової цифрової спеціальності часто коштує великих грошей. Однак нам допомагає весь світ і створює нові можливості.

Відтак Google виділив 3 млн євро на стипендії для навчання 5000 фізичних осіб, які втратили або ризикують втратити роботу, і 1000 малих і середніх бізнесів.

Фізична особа або компанія для своїх співробітників може обрати такі спеціальності навчання на освітній платформі Coursera:

Навчання українською мовою

цифровий маркетинг,

електронна комерція,

IT-підтримка.

Навчання англійською мовою

аналітика даних;

керування проектами;

UX-дизайн.

Якщо ти хвилюєшся, що в тебе немає досвіду, то можеш видихнути й спокійно пробувати свої сили у вивченні нового, адже програма не вимагає попередніх знань чи підготовки, вона розрахована на новачків.

Також Coursera дає змогу кожному навчатися у своєму темпі в зручний для цього час. Якщо ти виділятимеш на навчання бодай десять годин на тиждень, то зможеш уже за півроку отримати сертифікат, який стане великою перевагою під час пошуку роботи в компаніях чи на фрилансі.

Хто може стати учасником

Стипендію отримає лімітована кількість людей та компаній. Фінансування покриє 5000 стипендій для фізичних осіб, які втратили роботу під час війни, та 1000 компаній малого та середнього бізнесу.

Якщо тих, хто бажає взяти участь, виявиться більше, то обиратимуть за критеріями:

дата та час заповнення реєстраційної форми;

легітимність бізнесу;

наявність вебсторінки бізнесу;

мотивація участі у програмі.

Форму реєстрації та додаткові умови ти можеш переглянути на сайті.

Якщо ти віриш, що майбутнє за IT, й хочеш стати частиною цього всесвіту, то читай наш матеріал про те, з чого почати свій шлях в IT і як знайти роботу там.

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