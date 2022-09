Мрієш стати IT-вцем? Розповідаємо, з чого почати

2022 рік став роком процвітання для комп’ютерних технологій в Україні: саме в часи війни айтівці стали на фронт разом з військовими ЗСУ. Комп’ютерні сили України були тінню наших воїнів, тож і можливостей для цієї сфери зараз побільшало.

З чого почати тим, хто хоче працювати в IT-сфері, — розповідає програміст та розробник комп’ютерних продуктів Дмитро Пучков.

Для початку, радить Дмитро, варто зрозуміти свої щирі мотиви.

— Звичайно, круто створювати IT-стартапи та змінювати світ, як Білл Гейтс чи Стів Джобс, але давай без лірики. Ти отримуєш задоволення від сидіння в комп’ютері, від швидкої зміни контексту роботи, від шалених темпів навчання? Чи готовий(-а) ти працювати з купою дротів, які говорять, як інопланетяни, коли ти просиш кнопку на сайті перемалювати?

Якщо хоч щось із цього про тебе, то welcome to the club, buddy. Гроші як мотиватор до успіху не приведуть.