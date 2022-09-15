Мрієш стати IT-вцем? Розповідаємо, з чого почати

2022 рік став роком процвітання для комп’ютерних технологій в Україні: саме в часи війни айтівці стали на фронт разом з військовими ЗСУ. Комп’ютерні сили України були тінню наших воїнів, тож і можливостей для цієї сфери зараз побільшало.

З чого почати тим, хто хоче працювати в IT-сфері, — розповідає програміст та розробник комп’ютерних продуктів Дмитро Пучков.

Для початку, радить Дмитро, варто зрозуміти свої щирі мотиви.

— Звичайно, круто створювати IT-стартапи та змінювати світ, як Білл Гейтс чи Стів Джобс, але давай без лірики. Ти отримуєш задоволення від сидіння в комп’ютері, від швидкої зміни контексту роботи, від шалених темпів навчання? Чи готовий(-а) ти працювати з купою дротів, які говорять, як інопланетяни, коли ти просиш кнопку на сайті перемалювати?

Якщо хоч щось із цього про тебе, то welcome to the club, buddy. Гроші як мотиватор до успіху не приведуть.

Поради тим, хто хоче стати ІТ-вцем

Варто розуміти, що є не тільки розробники. Є Frontend-, Backend-, FullStack-розробники, DevOps-специ, QA, техпідтримка, різні види менеджерів.

Вивчи якнайбільше інформації про це, спрости собі шлях. Якщо ти працював(-ла) менеджером і маєш навички роботи з людьми, вивчитися на Project Manager буде набагато простіше, ніж на Backend-розробника.

Не йди на курси “Стань QA-фахівцем за сім днів і заробляй від $1000 в IT”. Якщо ти розумієш, яка професія тобі до душі, знайди безкоштовні курси на YouTube або купи за $20 “Introduction to (назва професії)”.

Обов’язковим, до речі, є знання англійської мови на високому рівні (зазвичай компанії у цій сфері вимагають від працівників знання мови на рівні Upper-Intermediate).

Після перегляду курсів є кілька шляхів: або знайти безкоштовне стажування у роботодавців у твоєму місті чи онлайн, або піти на платні курси після того, як програму курсу перегляне фахівець із ринку.

Йди на співбесіди, коли ти почнеш бодай розуміти, що написано у вакансії. Після кожної співбесіди варто аналізувати свої слабкі місця та покращувати свої вміння — і так до першого офера.

А ось як написати вдале резюме, щоб тебе взяли на роботу, ми розповідали раніше.

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