Мечтаешь стать IT-шником? Рассказываем, с чего начать

2022 стал годом процветания для компьютерных технологий в Украине: именно во время войны айтишники стали на фронт вместе с военными ВСУ. Компьютерные силы Украины были тенью наших воинов, так что и возможностей для этой сферы сейчас стало больше.

С чего начать тем, кто хочет работать в IT-сфере, — рассказывает программист и разработчик компьютерных продуктов Дмитрий Пучков.

Для начала, советует Дмитрий, надо понять свои искренние мотивы.

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— Конечно, круто создавать IT-стартапы и менять мир, как Билл Гейтс или Стив Джобс, но давай без лирики. Ты получаешь удовольствие от сидения в компьютере, от быстрой смены контекста работы, от безумных темпов обучения? Готов ли ты работать с кучей проводов, которые говорят, как инопланетяне, когда просишь кнопку на сайте перерисовать?

Если хоть что-нибудь из этого о тебе, то welcome to the club, buddy. Деньги как мотиватор к успеху не приведут.

Советы тем, кто хочет стать IT

Следует понимать, что есть не только разработчики. Есть Frontend-, Backend-, FullStack-разработчики, DevOps-спецы, QA, техподдержка, разные виды менеджеров.

Изучи больше информации об этом, упрости себе путь. Если ты работал(-а) менеджером и имеешь навыки работы с людьми, выучиться на Project Manager будет гораздо проще, чем на Backend-разработчика.

Не иди на курсы “Стань QA-специалистом за семь дней и зарабатывай от $1000 в IT”. Если ты понимаешь, какая профессия тебе по душе, найди бесплатные курсы на YouTube или купи за $20 “Introduction to (название профессии)”.

Обязательным, кстати, является знание английского языка на высоком уровне (как правило, компании в этой сфере требуют от работников знания языка на уровне Upper-Intermediate).

После просмотра курсов есть несколько путей: либо найти бесплатную стажировку у работодателей в твоем городе или онлайн, либо пойти на платные курсы после того, как программу курса пересмотрит специалист из рынка.

Иди на собеседования, когда начнешь хотя бы понимать, что написано в вакансии. После каждого собеседования следует анализировать свои слабые места и улучшать свои умения — и так до первого оффера.

А вот как написать удачное резюме, чтобы тебя приняли на работу, мы рассказывали ранее.

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