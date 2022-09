Мечтаешь стать IT-шником? Рассказываем, с чего начать

2022 стал годом процветания для компьютерных технологий в Украине: именно во время войны айтишники стали на фронт вместе с военными ВСУ. Компьютерные силы Украины были тенью наших воинов, так что и возможностей для этой сферы сейчас стало больше.

С чего начать тем, кто хочет работать в IT-сфере, — рассказывает программист и разработчик компьютерных продуктов Дмитрий Пучков.

Для начала, советует Дмитрий, надо понять свои искренние мотивы.

— Конечно, круто создавать IT-стартапы и менять мир, как Билл Гейтс или Стив Джобс, но давай без лирики. Ты получаешь удовольствие от сидения в компьютере, от быстрой смены контекста работы, от безумных темпов обучения? Готов ли ты работать с кучей проводов, которые говорят, как инопланетяне, когда просишь кнопку на сайте перерисовать?

Если хоть что-нибудь из этого о тебе, то welcome to the club, buddy. Деньги как мотиватор к успеху не приведут.