Опануй знання про стартап разом з Google — безоплатний онлайн-курс від компанії

Міжнародні компанії підтримують українців. Зараз той час, коли бізнес є значним вкладом у нашу економіку. Тому Google запускає безоплатний онлайн-курс Startup Academy для підтримки українських стартапів.

Курс триватиме три тижні, з 20 жовтня по 10 листопада. Зареєструватися можна вже зараз за посиланням.

Під час цього курсу ти зможеш навчитися розвивати стартап і дізнатися, як вивести свій бізнес на український і міжнародний ринки, а також як залучати інвестиції.

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З учасником курсу ділитимуться своїм досвідом тренери: екс-генеральний менеджер Uber Eats Ukraine, виконавчий директор Fint8 Антон Шупик, відповідальний за напрям Product Management у Projector Institute Микита Артемчук, директорка з партнерств та інновацій у SET University й виконавча директорка в 1991 Accelerator Євгенія Клепа.

Це буде практичний курс, де учасники отримуватимуть завдання. Експерти даватимуть поради та консультуватимуть щодо виконання домашніх завдань. А якщо ти будеш дуже активним(-ою) та відповідатимеш на питання за темою тренінгів, то зможеш отримати нагороду від Google.

Компанія вже не вперше допомагає Україні. Раніше ми розповідали про безоплатне навчання від Google: для кого та як зареєструватися.

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