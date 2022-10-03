Це допоможе адаптуватися до мирного життя — тримай IT-курси у Києві для ветеранів війни

Ми маємо підтримувати наших захисників, щоб вони змогли повернутися до звичного життя після повернення з фронту.

Факультет інформатики Національного університету Києво-Могилянська академія разом з Київським міським Центром допомоги учасникам АТО започатковують курси з підготовки ІТ-фахівців для учасників бойових дій. Вони націлені для українських захисників, які отримали першу чи другу групу інвалідності.

Опанування цієї професії допоможе адаптуватися ветеранам і повернутись до мирного життя.

Багато ІТ-проектів передбачають віддалену роботу, тому люди з інвалідністю можуть стати повноцінними членами команди.

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— Достатньо високий рівень зарплати в ІТ-галузі дасть змогу забезпечити базові потреби випускників й, можливо, їхніх родини, — зазначають у Київському міському Центрі допомоги учасникам АТО.

Термін навчання — від 9 до 12 місяців. Випускники отримують основну спеціалізацію — молодший спеціаліст з web-розробки.

Учасники курсу освоять дисципліни:

основи програмування;

основи комп’ютерних алгоритмів;

основи web-технологій;

розробка користувацького інтерфейсу;

інструменти та принципи web-розробки.

Учасники курсів переважно навчатимуться онлайн за допомогою платформи Moodle. Також використовуватимуть платформи Microsoft Teams або Zoom. Організатори запланували й певну кількість офлайн-активностей, щоб допомогти з адаптацією до освітнього процесу.

За детальною інформацією можна звернутися до Київського міського Центру допомоги учасникам АТО за номером 0 800 300 633. Обрати “з’єднання зі спеціалістом медичного відділу”, який зможе проконсультувати.

Українців підтримують багато міжнародних компаній. Раніше ми розповідали про безоплатне навчання від Google: хто може взяти участь та як зареєструватися.

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