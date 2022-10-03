Это поможет адаптироваться к мирной жизни — держи IT-курсы в Киеве для ветеранов войны

Мы должны поддерживать наших защитников, чтобы они смогли вернуться к привычной жизни по возвращении с фронта.

Факультет информатики Национального университета Киево-Могилянская академия вместе с Киевским городским Центром помощи участникам АТО начинают курсы по подготовке IT-специалистов для участников боевых действий. Они нацелены на украинских защитников, которые получили первую или вторую группу инвалидности.

Овладение этой профессией поможет адаптироваться ветеранам к мирной жизни.

Для многих IT-проектов нужна отдаленная работа, поэтому люди с инвалидностью могут стать полноценными членами команды.

Сейчас также смотрят

— Достаточно высокий уровень зарплаты в IT-отрасли позволит обеспечить базовые потребности выпускников и, возможно, их семьи, — отмечают в Киевском городском Центре помощи участникам АТО.

Срок обучения — от 9 до 12 месяцев. Выпускники получают основную специализацию — младший специалист по web-разработке.

Участники курса освоят дисциплины:

основы программирования;

основы компьютерных алгоритмов;

основы web-технологий;

разработка пользовательского интерфейса;

инструменты и принципы веб-разработки.

Участники курсов будут преимущественно обучаться онлайн с помощью платформы Moodle. Также будут использоваться платформы Microsoft Teams или Zoom. Организаторы запланировали и определенное количество оффлайн-активностей, чтобы помочь адаптировать образовательный процесс.

За подробной информацией можно обратиться в Киевский городской Центр помощи участникам АТО по номеру 0800300633. Выбрать “соединение со специалистом медицинского отдела”, который сможет проконсультировать.

Украинцев поддерживают многие международные компании. Ранее мы рассказывали о бесплатном обучении от Google: кто может принять участие и как зарегистрироваться.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!