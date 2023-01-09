Українські стартапи штурмують Лас-Вегас! Від інноваційного паперу до “диво-кнопки” у смартфоні

Валентин Фречка у 17 років вигадав, як робити папір з листя, яке опало, а не з деревини.

Перші досліди проводив на батьківській кухні у селі Сокирниця, що на Закарпатті. Тепер у Лас-Вегасі він представляє свій стартап — перше у світі виробництво упаковки з опалого листя.

Крім паперових торб для закупів, вони роблять пакування для яєць та їжі.

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Ми не припиняли наше виробництво, а зараз ми продаємо частину продукції в Європі. Ми знайшли багато нових партнерів та інвестиції, — розповідає Валентин.

Клінічний психолог Іван Осадчий задумав свій стартап чотири роки тому, коли хворіла його бабуся. Каже, що у таких випадках родичам здається, що медперсонал не хоче зайвий раз прийти до пацієнта. Насправді той дуже перевантажений.

Саме так виникла ідея, яка отримала назву Кнопка — передова система виклику медсестри до пацієнта через смартфон.

Загалом на технологічній виставці у Лас-Вегасі представлено 12 українських стартапів. Дізнайся про них більше у сюжеті.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про безоплатний онлайн-курс від компанії Google.