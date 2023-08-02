Рассказы

Это был первый рабочий день. История врача, погибшего при обстреле Херсона 1 августа

Виктория Мельник, редактор сайта 02 августа 2023, 17:00
Дмитрий Белый
Фото: Facebook

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