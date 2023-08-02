Это был первый рабочий день. История врача, погибшего при обстреле Херсона 1 августа

Где ты погибнешь в этот день или ночь? В собственной кровати или в съемной квартире? Тебя прижмет шкаф общежития или разрубит осколками во время выполнения работы? Ты умрешь и имя твое вспомнят все или будут плакать только несколько родных людей?

Война в Украине страшна и жестока, потому что убивает военных, гражданских, молодых, женщин, детей. История о молодом враче, погибшем от российского обстрела в свой первый рабочий день, пронизывает. Её рассказала журналистка Анастасия Поя в УП.Жизнь.

О жизни молодого и талантливого врача Дмитрия Белого рассказываем и мы.

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Мечтал стать квалифицированным врачом

1 августа во время обстрела городской больницы Херсона погиб 25-летний отоларинголог Дмитрий Белый.

Это был его первый рабочий день в больнице после завершения интернатуры — сообщили в студенческом совете Запорожского государственного медико-фармацевтического университета, где учился Дмитрий.

Он был очень добр, весел, душа компании, всегда улыбался. Дмитрий хорошо учился, мечтал стать квалифицированным врачом и очень радовался, когда сегодня вышел на работу, — именно таким будут помнить коллегу в студенческом совете.

Дмитрий Белый погиб из-за множественных осколочных ранений. Его друг Сергей Марусян рассказал, что Дмитрий хотел стать медиком, как и его мать.

— Для своих лет он был очень умным и квалифицированным, — говорит мужчина. — Он был очень рад, что выходит на работу уже как врач и сможет, в частности, полноценно оперировать. Он очень долго этого ждал, — добавляет Сергей.

Другой знакомый, Артур Рахимов, говорит: Дмитрий был из Херсона, когда выехал из оккупации в 2022 году, то отправился в Запорожье работать врачом. Вернулся в родной Херсон в мае 2023 года.

Свою профессию Дмитрий любил за то, что мог и оперировать, и общаться с людьми.

Похоронить врача должны в пятницу.

То, во что “русский мир” превращает человеческое тело, видят медики на передовой. Мы писали об этом в нашем другом материале.

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