Видели все, во что может превратить человеческое тело взрыв: как военные хирурги вытаскивают бойцов из того мира

Выносливая психика, ловкие руки и быстрая реакция — это то, без чего не смогут работать военные хирурги, которые вытаскивают из того мира, останавливают кровотечение и извлекают из тел военные обломки в армейском стабилизационном пункте. И только после этого отправляют защитников лечиться в госпиталь.

За год войны эти врачи видели все, во что может превратить человеческое тело взрыв или пуля. Но каждый раз, говорят, готовы к чему-либо. И как никто знают, что цена освобождения нашей земли очень высока.

Может вообще не быть работы, а случается, что в течение получаса около 20 раненых привезут. Об этом рассказывает глава стабпункта 128 бригады. Олег Бигари — хирург с более чем 20-летним стажем. Мужчина пошел на войну добровольцем.

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Рассказывает, что больше раненых за сутки видел в прошлом году в Херсонской области. Тогда за 24 часа в него привезли около 250 человек.

Наибольшее увечье нашим защитникам наносят российские мины, которые приводят к потере конечностей.

С ним работает Василий Ременчиц. Когда-то он был детским хирургом, а теперь он вытаскивает из того мира наших бойцов. Случай, поразивший его больше всего, был у обгоревшего артиллериста.

100% ожогов кожи. Я никогда такого в жизни не видел.

Но у него в телефоне еще хранится немало фотографий из других сложных случаев. Это все страшная цена освобождения родной земли, говорит хирург.

Слишком велика эта цена.

Врачи утверждают, в стабпункте за полчаса они определяют степень ранения и стабилизируют бойцов, которых затем доставляют в Запорожье.

Вопрос времени — это вопрос жизни. В этом уверен Антон. Он работает здесь санитаром и координатором врачебно-медицинской бригады.

Мужчина почти не выпускает из рук рацию, которым сообщают стабпункт о доставке раненых. Он, как и большинство медиков, немного суеверный. Потому имеет свои специальные фразы.

Затишье в работе здесь используют для отдыха, хотя понимают, что в любой момент все может измениться.

Но ситуация на каждом участке фронта имеет свои уникальные характеристики. То же самое касается и особенности работы медиков. Читай о трех часах из жизни стабпункта на Авдеевском направлении.

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