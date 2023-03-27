Все что здесь есть — это жизнь. Спасенная или потерянная. Три часа из жизни стабпункта на Авдеевском направлении

Место, в которое эвакуационные машины батальонов мечтают домчать вовремя. Там работает всего несколько врачей, но они в силах вырвать человека из когтей смерти. Через один стабилизационный пункт на Авдеевском направлении, о котором рассказывает боевой медик Оксана Черная, всего за три часа проходит 28 бойцов.

Место, где уставшие люди в полуразрушенном здании под светом налобных фонариков днем и ночью будут делать все от них зависящее, чтобы ваши мужья, сыновья, родители выжили.

Военнослужащая пишет, что эти три из 24 часов суток показывают лишь минимум из того, что ложится на плечи медиков, благодаря слаженной работе которых цифра 300 не получает шанса измениться на 200.

Обозначения раненых и погибших в украинской армии меняется, но остается стабильной работа стабпунктов, в том числе и того, о котором говорит Оксана Черная.

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В нем не существует понятия о выходных, обеденных перерывах или отпусках, как и мыслей о плохом настроении или других делах.

Все что здесь есть — это жизнь. Спасенная или потерянная. Жизнь за которую они снова и снова будут вступать в бой.

Три часа начинают свой отсчет

Привозят первого бойца с пулевым ранением в голову. И, как бы абсурдно это ни звучало, но ему еще повезло. Он был в шлеме, пуля не пошла ниже, а враг не был ближе. Поэтому шансы на спасение гораздо выше, чем могли быть.

Далее начинает сереть, а следующих раненых доставать из окопов. Их в стабпункт доставляет машина Ангелов — эвакуационного отделения одного из батальонов. Пикап наполнен окровавленными телами как выживших, так и тех, кому уже не помочь.

На лицах искривлен отпечаток боли, поэтому работа ускоряется. Кто может идти самостоятельно, оставляет по просьбе медиков оружие и бронежилеты во дворе, и проходит в одну из комнат. Ими уже начинают заниматься фельдшеры и санитары.

Кому не под силу идти, того заносят и другую комнату. В это время железный хирургический стол принимает своего первого раненого, а аппарат искусственной вентиляции легких тихо издает звуки сопения у стены и мелькает огоньками, чтобы известить о своей работе.

Первым срезают одежду, проверяют раны, останавливают кровотечение и ставят катетер. Если руки и ноги целые, этого для начала хватит. В противном случае анестезиолог берется за работу.

Промыть от грязи каждую рану, обработать бетадином, забинтовать. Если глубокая — затампонировать бинтами с кровоостанавливающим. Если подозрения на перелом, наложить шину.

Далее по плану — проверка пневмоторакса. Хирург выявляет напряжение, поэтому проводит пациенту дренирование плевральной полости.

В это время пульсометр указывает, как насыщена кровь кислородом. Монитор пищит и предупреждает о низком давлении и слишком высоком пульсе, поэтому анестезиолог добавляет препараты для стабилизации раненого, а другой медик колет заранее подготовленные обезболивающие.

Все ребята просят пить. Всегда. Но потом начинают блевать. Поэтому только малыми глотками. Так, чтобы смочить губы и сухой язык.

После обработки всех ранений бойцов эвакуируют в госпиталь. В тяжелых случаях помогают Госпитальеры.

Машина медроты уже час как уехала за ранеными

Батальонные медики еще час назад уехали за ранеными. Они должны забрать их и успеть довезти в стабпункт. Их до сих пор нет, но новые раненые могут появиться в любую минуту, поэтому хирург начинает всех подгонять.

Пока заканчивается работа с одними, приезжает эвакуационный экипаж с преимущественно легкими ранеными и одним бойцом с дырой в спине. Поражения быстро затампонируют, перевязывают, а мужчине ставят катетер с обезболивающим.

Другой боец тоже требует особого внимания — у него посечены ноги. Ступни настолько травмированы, что медики срезают сапоги ножницами.

Каждая нога кровит множественными ранами. Кости деформировались. И каждое прикосновение вырывает стон боли из его уст.

В это время приезжает Богдан, стремящийся забрать двух раненых, чтобы освободить место для следующих. Неизвестно когда приедут батальонные медики со своими бойцами. Работники стабпункта пытаются успеть и немного убрать, вынести окровавленную одежду, смыть кровавые пятна с пола и приготовить растворы, которые могут потребоваться в любую минуту.

Работа кипит, но командир начинает нервничать из-за экипажа, который уже полтора часа уехал на позиции за ранеными, но теперь не выходит на связь. Он принимает решение отправить по ним группу.

Богдан быстро собирается, уезжает, но через 15 минут он возвращается с полным кузовом попавших в ДТП бойцов. У большинства из них ушибы ключиц и рук, но состояние можно назвать стабильным. Поэтому старая система снова вступает в действие — кто может стоять на ногах, заходит сам. А остальных заносят.

Медики успевают оказать помощь только двум бойцам, когда прибывает тот самый потерянный экипаж. На их носилках лежат два раненых.

У одного на лбу написано 17.30, время когда ему наложили жгут на правую руку. Она разворочена, а сквозь куски мяса торчат кости. Также большие раны на правой ноге.

Мужчина ничего не слышит из-за контузии, поэтому медикам приходится осторожно общаться с ним из-за заметок в телефоне. Но он удивительно спокойно отвечает им и не теряет сознание. Его интересует только одно — удастся ли сохранить его руку, что пока напоминает лишь остатки от конечности.

Обезболивающее, антибиотики, кровоостанавливающие и литры жидкости максимально быстро вливаются в его тело.

Другим раненым занимается Лиля из Госпитальеров. Бойцу условно повезло. Она только повернулась и уже начала заниматься его спиной, разорванной большим обломком снаряда. Медик стежок за стежком сшивает две окровавленные части спины и залепляет ранение окклюзионной повязкой.

Этих тяжелораненых однозначно повезут дальше Госпитальеры. Но перед тем, как отправить бойцов в дальний путь, их переодевают — из-за ранений в большинстве пришлось срезать одежду. Поэтому ребята быстро разбирают тапочки, носки, футболки и штаны.

Все это просят привозить неравнодушных, поскольку всего за три часа борьбы за жизнь здесь прошли 28 бойцов. И то, что они едут дальше, — лишь заслуга военных медиков, не отпускающих жизнь в лапы смерти.

Но иногда стараний медиков все же оказывается недостаточно и они проигрывают борьбу за жизнь, а на носилках только остается багровое пятно. Читай историю утраченной жизни от фотографов Либеровых.

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