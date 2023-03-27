Розповіді

Все що тут є — це життя. Врятоване чи втрачене. Три години з життя стабпункту на Авдіївському напрямку

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Березня 2023, 20:00
життя стабпункту
Фото: Facebook

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