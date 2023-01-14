На носилках остается багровое пятно крови. Жора констатирует время смерти. История утраченной жизни от фотографов Либеровых

Ты видишь эти кадры через несколько минут после их публикации. Это вечер твоего обычного дня, который был тихим, благодаря тому, чья рука окаменела в моменте. Ее запечатлел навсегда объектив Константина и Влады Либеровых.

Это самые болезненные кадры, которые мы делали за эту войну.

Еще утром сердце этого бойца билось в унисон с собратьями. Теперь за каждый его стук борется врач в медеваке. Его зовут Жора, от него зависит, доедет ли воин до стабилизационного пункта и больницы и будет ли вообще жить.

Пять минут назад медика известили по рации о тяжелом раненом. Характер ранений неизвестен. Известно лишь, что боец пострадал в результате атаки с вертолета.

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Так что несколько минут на проверку всех медикаментов, команда отправляться и встреча с неизвестностью.

“Что, все?” — на бегу спрашивает Жора, увидев раненого, — пишут Влада и Константин Либеровы.

Раненый не шевелится и едва может дышать. Вся неизвестность рассеивается — обломок снаряда пробил голову мужчины.

Его уже перегрузили в медевак, поэтому реанимационные мероприятия начинаются прямо сейчас, а впереди полтора-два километра до стабилизационного пункта от линии столкновения в Луганской области.

Жора начинает реанимационные мероприятия. Быстрые точные движения медика, изо всех сил пытающегося вернуть молодого парня к жизни.

Даже водитель, кажется, изо всех сил пытается облегчить работу спасателю. Все — чтобы вернуть жизнь в изувеченное войной тело защитника.

Медевак двигается медленно, чтобы не мешать Жоре выполнять его работу. Все 15 минут, пока шла битва, показались вечностью. Мучительные, напряженные, полные отчаянной борьбы.

Длинные, очень длинные, болезненные 15 минут. Жора садится на соседние носилки без сил.

Еще пять минут Жора вместе с Константином сидят молча. Каждый пытается осознать то, что произошло.

У медика уже стеклянный взгляд. Не успел это заметить фотограф, как Жора говорит водителю, что тот теперь может ехать с обычной скоростью.

Вместо этого медевак не ускоряется. Водитель хочет почтить погибшего героя.

В этот раз отвоевать жизнь не удалось. Так что в стабилизационном пункте тело героя передают тем, кто отвезет его дальше. Скорее всего, он скоро будет дома.

А на территории, где должно было восходить солнце, заполнила все тьма — наступил закат еще одной жизни.

На носилках остается багровое пятно крови. Жора констатирует время смерти.

От таких историй, кажется, останавливается не только весь мир на несколько мгновений, но и твое сердце. Однако порой его бой заканчивается и под звуки обстрелов. Читай историю трехлетнего мальчика из Очакова, у которого из-за обстрела разорвалось сердце.

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