Разорвалось сердце: в Очакове от испуга из-за обстрелов умер мальчик

Российские ракеты убивают нас не только прямыми попаданиями. Иногда наши сердца не выдерживают страха, которым Российская Федерация — страна-террорист — пугает нас каждый день, каждый час, ежеминутно. Самое страшное, что на несколько таких взрослых сердец приходится и одно детское.

Историю, затрагивающую глубину ощущений, в своем Facebook изложил народный депутат Украины девятого созыва Александр Пасичный. В сообщении он рассказывает о трехлетнем Ростиславе, сердце которого не выдержало и… разорвалось, во время очередной российской ракетной атаки на Очаков.

Дальше — прямая речь.

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— Ужасная новость пришла из многострадального Очакова. Сегодня родные похоронили трехлетнего Ростислава Присяжного. Маленькое сердечко мальчика буквально разорвалось от мощного взрыва, произошедшего 9 января (по словам родственников мальчика).

Это тот случай, о котором в народе говорят — испугался до смерти. Врачи констатировали клиническую смерть.

Не могу представить себе горе родителей и родственников. Это — горе для всех нас. Как можно представить, что в этой страшной убийственной войне погиб невинный ребенок! Российские террористы уже давно дошли до крайности.

Они с самого начала своего вторжения совершали жестокость, пытки, издевательства именно над мирным населением. Из тех, у кого нет в руках оружия; тех, кто не может дать им отпор. Так поступают только гнусные трусы, которые не могут достойно, как мужчины, бороться на поле боя.

Не могу сдержать эмоций, не могу сдержать гнева. Этим извергам и палачам не будет прощения ни на этом свете, ни на Высшем суде.

Россияне имеют цель: истребить все украинское и целую нацию гордых и несгибаемых людей. Сегодня утро в Киеве началось с очередной ракетной атаки: все, что известно о последствиях обстрелов, ищи в нашем постоянно обновляющемся материале.

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