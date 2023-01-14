Розірвалося серце: в Очакові від переляку через обстріли помер хлопчик

Російські ракети вбивають нас не лише прямими влучаннями. Інколи наші серця не витримують того страху, яким Російська Федерація — країна-терорист — лякає нас щодня, щогодини, щохвилини. Найстрашніше — що на кілька таких дорослих сердець припадає й одне дитяче.

Історію, яка зачіпає до глибини відчуттів, у своєму Facebook виклав народний депутат України дев’ятого скликання Олександр Пасічний. У дописі він розповідає про трирічного Ростислава, серце якого не витримало і… розірвалося, під час чергової російської ракетної атаки на Очаків.

Далі — пряма мова.

Зараз також дивляться

— Страшенна новина прийшла з багатостраждального Очакова. Сьогодні рідні поховали трирічного Ростислава Присяжного. Маленьке сердечко хлопчика буквально розірвалося від потужного вибуху, який стався 9 січня (за словами родичів хлопчика). Це той випадок, про який в народі кажуть — перелякався до смерті. Лікарі констатували клінічну смерть.

Не можу собі уявити горе батьків та родичів. Це — горе для всіх нас. Як можна уявити, що в цій страшній вбивчій війні загинуло безневинне дитя! Російські терористи вже давно дійшли до крайнощів.

Вони із самого початку свого вторгнення чинили жорстокості, катування, знущання саме з мирного населення. З тих, в кого немає в руках зброї; тих, хто не може їм дати відсіч. Так вчиняють лише мерзенні боягузи, які не можуть достойно, як чоловіки, боротися на полі бою.

Не можу стримати емоцій, не можу стримати гніву. Цим нелюдам і катам не буде прощення ані на цьому світі, ані на Вищому суді.