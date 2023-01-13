Выжили после бомбардировки драмтеатра, но попали в фильтрационный лагерь: история супругов из Мариуполя

Ужасную бомбардировку драмтеатра в Мариуполе помнят все украинцы. Новость всколыхнула весь мир и стала одним из многих доказательств кровавой российской жестокости.

63-летний мариуполец Александр Односум вместе с женой лишь чудом выжил после этой вражеской бомбардировки. Они — люди с инвалидностью, поэтому бегать и искать убежище пожилым людям было очень тяжело.

11 марта волонтеры перевезли супругов в драмтеатр. В те дни там было до 1500 человек. В подвале разместили преимущественно женщин с детьми. Мужчины и пожилые люди находились на трех этажах выше. 16 марта россияне сбросили на драмтеатр фугасную бомбу. Александр с женой как раз был в фойе.

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Я оглох на правое ухо, припорошило глаза. Думал, что я ослеп, — вспоминает Александр Односум.

Далее последовали крики женщин и детей, часть людей просто раздавило заживо, вспоминает мужчина. Драмтеатр тлел еще несколько дней. Спасать раненых и вытаскивать тела сотен погибших оккупанты запретили. Александр на костылях и его жена едва выбрались из руин и под обстрелами начали искать новое убежище.

43 дня они выживали в подвале мариупольского лицея. Там было до 50 человек. Часть — пациенты онкологического отделения. Тяжелобольных из больницы перевезли и оставили без еды и лекарств. Они умирали в страхе и муках.

Из-за обстрелов хоронить погибших было негде. Тела складывали в школьные шкафчики и выносили на второй этаж. 28 апреля Александра, его жену и еще несколько человек на оккупированную территорию вывезли российские журналисты.

— Спрашивали: “Куда едем?” Ответили, что едем в фильтрационный лагерь в Володарск.

А что такое Володарск, я не знаю. Никольское, наверное, переименовали, — говорит пенсионер.

Беженцев держали в фильтрационном лагере, который россияне устроили в музыкальной школе. Их было около 20 человек, все спали на полу. По словам мужчины, после фильтрации возвращались не все.

Его с женой перевезли в гериатрический центр в оккупированной Макеевке Донецкой области, который переоборудовали из детского сада.

Только в начале июля через волонтеров их нашла дочь. Вывозила пожилых родителей через четыре границы. Проехали Россию, Латвию, Литву и оказались в Польше.

Женщины до сих пор остаются там, а Александр вернулся в Украину. Снова живет в помещении школы, где сделали убежище для переселенцев. Мужчина говорит, что здесь его Родина и его земляки, которые друг друга поддерживают.

Ранее мы рассказывали историю женщины, спасшейся во время авиаудара по драмтеатру Мариуполя.

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