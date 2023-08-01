Бачили все, на що може перетворити людське тіло вибух: як військові хірурги витягають бійців з того світу

Витривала психіка, вправні руки та швидка реакція — це те, без чого не зможуть працювати військові хірурги, які витягають з того світу, зупиняють кровотечу та дістають із тіл військових уламки в армійському стабілізаційному пункті. І лише після цього відряджають захисників лікуватися до шпиталю.

За понад рік війни ці лікарі бачили усе, на що може перетворити людське тіло вибух чи куля. Та щоразу, кажуть, готові до будь-чого. І як ніхто знають, що ціна звільнення нашої землі — дуже висока.

Може взагалі не бути роботи, а трапляється, що протягом півгодини близько 20 поранених привезуть. Про це розповідає очільник стабпункту 128 бригади. Олег Бігарі — хірург з понад 20-річним стажем. Чоловік пішов на війну добровольцем.

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Розповідає, що найбільше поранених за добу бачив торік на Херсонщині. Тоді за 24 години до нього привезли близько 250 осіб.

Наразі найбільшого каліцтва нашим захисникам завдають російські міни, які призводять до втрати кінцівок.

З ним працює Василь Ременчиць. Колись він був дитячим хірургом, а тепер він витягає з того світу наших бійців. Випадок, що вразив його найбільше, був в обгорілого артилериста.

100% опіків шкіри. Я такого ніколи в житті не бачив.

Та в нього у телефоні ще зберігається чимало фото з інших складних випадків. Це все страшна ціна звільнення рідної землі, говорить хірург.

Надто велика ця ціна.

Лікарі твердять, у стабпункті за півгодини вони визначають ступінь поранення та стабілізують бійців, яких потім доправляють до Запоріжжя.

Питання часу — це питання життя. У цьому впевнений Антон. Він працює тут санітаром та координатором лікарсько-медичної бригади.

Чоловік майже не випускає з рук рацію, якою повідомляють стабпункт про доправку поранених. Він, як і більшість медиків, трохи забобонний. Тому має свої спеціальні фрази.

Затишшя у роботі тут використовують для відпочинку, хоча розуміють, що будь-якої миті все може змінитися.

Та ситуація на кожній ділянці фронту все ж таки має свої унікальні характеристики. Це ж стосується й про особливості роботи медиків. Читай про три години з життя стабпункту на Авдіївському напрямку.

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