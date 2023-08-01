Люди

Бачили все, на що може перетворити людське тіло вибух: як військові хірурги витягають бійців з того світу

Андрій Почтєв 01 Серпня 2023, 22:00

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