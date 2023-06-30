Біль, кров, крики поранених та вказівки лікарів. Один день зі стабпункту 24 ОМБр імені короля Данила

24 окрема механізована бригада імені короля Данила нині працює на одній з найгарячіших точок фронту. Вони показали роботу стабілізаційного пункту — як медики витягують наших військових з того світу.

Як медики витягують наших військових з того світу

Ці кадри важко дивитися, вони болісні та викликають ріки сліз. Редакція Вікна-новини не рекомендує переглядати відео та фото в цьому матеріалі тим, хто має чутливу психіку.

24 ОМБр імені короля Данила поділилася відео, як працює стабілізаційний пункт на одній з найгарячіших ділянок фронту. В описі до відео написали таке:

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Наші військові щодня штурмують позиції, на яких встиг закріпитися ворог. Звільнення українських територій відбувається поступово, і ціна цього звільнення неймовірно висока.

— Цей матеріал не для людей зі слабкою психікою, але кожен українець повинен пам’ятати, що за можливість випити смачної кави, прогулятися у парку чи просто провести час із рідними наші військові на фронті втрачають здоров’я та зрештою віддають свої життя.

Задача медиків полягає в стабілізації поранених, яких евакують з нульових позицій. Допомогу надають максимально швидко, потім поранених військових евакуюють до госпіталю.

Доводиться проводити і реанімаційні заходи, адже хлопців привозять з зупинками серця. Росіяни знаходять стабілізаційні пункти та нещадно б’ють по них.

Більшість людей чекають контрнаступ, щоб всі повернулися до нормального життя, але це багато втрат, крові, болю. Між військовими та цивільними — велика прірва, — каже санінструктор 24 ОМБР Юрій.

Перші надходження поранених

Прямо під час розповіді Юрія в стабілізаційний пункт заносять важкого пораненого. Медики швидко беруться до роботи. У військового — вогнепальне поранення в лобовій ділянці, відкрита черепно-мозкова травма, закритий перелом плечової кістки. На позиції прилетіла російська міна.

Військовому надають невідкладну допомогу та відправляють у госпіталь. Там перевірятимуть, чи не пошкоджені важливі структури мозку. Лікарі кажуть: прогноз непоганий, адже пацієнт у свідомості, орієнтується.

Відразу ж у стабпункт заходить другий поранений військовий. Він каже, що будуть ще потерпілі, яких наразі не можуть вивезти з-під обстрілів. У військового в обличчі та плечі — кулі від автомату.

Головна медсестра медичної роти 24 ОМБр імені короля Данила Наталія розповідає, що до такого вона вже адаптувалася, раніше була маніпуляційною медсестрою, потім почала працювати з військовими.

Каже, дівчата, які тільки починають працювати в таких стабпунктах, наприклад у Попасній, потім самі потрапляють в лікарню на лікування. Не всі витримують психологічно.

Наталія розповідає: не може покинути військових, адже намагається максимально їм допомогти. Вони вірять у неї, а вона — в них.

Розповідь Наталії також переривається — заносять багато поранених, з ампутаціями. Лікарі швидко починають надавати всім допомогу. У приймальні чутно крики поранених, назви препаратів, чіткі вказівки лікарів.

Точка евакуації

Ігор, командир медичної роти, везе на найближчу до лінії фронту точку евакуації. Медики радіють, коли немає роботи, але таке стається вкрай рідко. Під обстріли медики розповідають про свої обов’язки.

Кажуть: коли вдасться поспати — не знають. Вночі евакуюють важких поранених, з розривами, ампутаціями, відкритими та закритими переломами.

Чотирьох пацієнтів терміново готують на відправлення в госпіталь. Після важкого дня лікарі намагаються трохи побути в тиші, курять. Лунають вибухи.

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