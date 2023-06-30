Розповіді

Біль, кров, крики поранених та вказівки лікарів. Один день зі стабпункту 24 ОМБр імені короля Данила

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 30 Червня 2023, 19:00
Як медики витягують наших військових з того світу — відео

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