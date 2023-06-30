Боль, кровь, крики раненых и указания врачей. Один день из стабпункта 24 ОМБр имени короля Даниила

24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила сейчас работает на одной из самых горячих точек фронта. Они показали работу стабилизационного пункта — как медики спасают наших военных с того света.

Как медики спасают наших военных в стабпункте

Эти кадры трудно смотреть, они отзываются болью и вызывают реки слез. Редакция Вікна-новини не рекомендует просматривать видео и фото в этом материале тем, у кого чувствительная психика.

24 ОМБр имени короля Даниила поделилась видео, как работает стабилизационный пункт на одном из самых горячих участков фронта. В описании к видео написали следующее:

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Наши военные каждый день штурмуют позиции, на которых успел закрепиться враг. Освобождение украинских территорий происходит постепенно, и цена этого освобождения невероятно высока.

— Этот материал не для слабонервных, но каждый украинец должен помнить, что за возможность выпить вкусный кофе, прогуляться в парке или просто провести время с родными наши военные на фронте теряют здоровье и в конце концов отдают свои жизни.

Задача медиков состоит в стабилизации раненых, эвакуированных с нулевых позиций. Помощь оказывают максимально быстро, затем раненых военных эвакуируют в госпиталь.

Приходится проводить и реанимационные мероприятия, ведь ребят привозят с остановками сердца. Россияне находят стабилизационные пункты и беспощадно бьют по ним.

Большинство людей ждут контрнаступление, чтобы все вернулись к нормальной жизни, но это много потерь, крови, боли. Между военными и гражданскими — пропасть, — говорит санинструктор 24 ОМБР Юрий.

Первые поступления раненых

Прямо во время рассказа Юрия в стабилизационный пункт заносят тяжелого раненого. Медики быстро приступают к работе. У военного — огнестрельное ранение в лобовом участке, открытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом плечевой кости. На позиции прилетела российская мина.

Военному оказывают неотложную помощь и отправляют в госпиталь. Там будут проверять, не повреждены ли важные структуры мозга. Врачи говорят, прогноз неплохой, ведь пациент в сознании, ориентируется.

Сразу же в стабпункт заходит второй раненый военный. Он говорит, что будут еще раненые, которых пока не могут вывезти из-под обстрелов. У военного в лице и плече — пули от автомата.

Главная медсестра медицинской роты 24 ОМБр имени короля Даниила Наталья рассказывает, что к такому она уже адаптировалась, раньше была манипуляционной медсестрой, затем начала работать с военными.

Говорит, девушки, которые только начинают работать в таких стабпунктах, например в Попасной, потом сами попадают в больницу на лечение. Не все выдерживают психологически.

Наталья говорит, что она не может покинуть военных, пытается максимально им помочь. Они верят в нее, а она — в них.

Рассказ Натальи тоже прерывается — заносят много раненых, с ампутациями. Врачи быстро начинают оказывать всем помощь. В приемной слышны крики раненых, названия препаратов, четкие указания врачей.

Точка эвакуации

Игорь, командир медицинской роты, везет на ближайшую к линии фронта точку эвакуации. Медики радуются, когда нет работы, но это случается крайне редко. Под обстрелы медики рассказывают о своих обязанностях.

Говорят, когда удастся поспать, не знают. Ночью эвакуируют тяжелых раненых, с разрывами, ампутациями, открытыми и закрытыми переломами.

Четырех пациентов срочно готовят для отправки в госпиталь. После тяжелого дня врачи пытаются немного побыть в тишине, курят. Раздаются взрывы.

Раньше мы рассказывали историю поляка-парамедика, который спасает наших военных.

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