Рассказы

Боль, кровь, крики раненых и указания врачей. Один день из стабпункта 24 ОМБр имени короля Даниила

Анастасия Грубрина, редактор сайта 30 июня 2023, 19:00
Як медики витягують наших військових з того світу — відео

Больше новостей
Виноград
Чем обработать виноград после цветения: ТОП-5 эффективных средств
Консервовані кабачки з кетчупом чилі: рецепт на зиму покроково
Быстро, просто, вкусно! Как приготовить консервированные кабачки с кетчупом чили
Дитячі книги, які варто прочитати влітку
Время для приключений и работы над собой: топ книг, которые следует прочитать детям летом
Інтерв’ю дружини азовця
Более 411 дней в плену, и каждый – я жду его звонка. Искреннее интервью жены азовца и защитника Мариуполя
Смотреть больше

Материалы по теме

Інтерв’ю дружини азовця
Более 411 дней в плену, и каждый – я жду его звонка. Искреннее интервью жены азовца и защитника Мариуполя
Загальний аналіз крові
Общий анализ крови: зачем и кому нужен
Военный Добряк
Победа придет тогда, когда мы перестанем делиться на Восток и Запад. История военного Добряка
Залужний
Если не получу 100 000 снарядов в неделю — 1000 человек погибнет! Интервью Залужного о темпе контрнаступления, ядерной угрозе и F-16

Видео
0:08:01
Ситуація на Таврійському напрямку сьогодні 30.06.2023: останні новини

Бои с профессиональной армией! Военный о ситуации на Таврическом направлении и трудностях продвижения
Як проходитиме евакуація у випадку вибуху на ЗАЕС: що треба знати
Десятки спецавтомобилей, эвакуационные пункты и измерение радиации — как будет проходить эвакуация в случае взрыва на ЗАЭС
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:18:28
Гранатометники у Бахмуті
Репортаж с перерывами на прилеты — реалии боев на Бахмутском направлении
0:04:20
Військовослужбовець ЗСУ на псевдо Тайсон: історія про поранення та лікування
Был в шаге от смерти, но спасся и хочет продолжать службу! История несокрушимого бойца Тайсона
Карта бойових дій в Україні
Россияне страдают от украинской авиации и от собственного руководства: карта боевых действий в Украине 30 июня в режиме онлайн
0:04:06
Як рятують людей у Красногорівці — важка праця волонтерів
От города осталось только название. Волонтеры под обстрелами спасают жителей Красногоровки
0:03:40
Афанасіївка на Миколаївщині
Воды нет, а двор усеян мертвой рыбой… Как приходит в себя село Афанасьевка Николаевской области
0:09:35
Як штурмовики виконують завдання на нулі — інтерв'ю з командиром
Боевик, но в реальной жизни. Как штурмовики выполняют задания на нуле
0:02:35
Як Запоріжжя готується до можливого теракту на ЗАЕС — навчання для людей
В Запорожье начали подготовку к возможному теракту на ЗАЭС — что нужно знать
Больше видео
Інтерв’ю дружини азовця
Читать дальше
Более 411 дней в плену, и каждый – я жду его звонка. Искреннее интервью жены азовца и защитника Мариуполя

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь