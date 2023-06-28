Одни — бросали камни, другие — радовались и крестили. Командир миномета Павел о войне на Донбассе и отношении местных к войску

Наверное, уже все знают, что десятки тысяч украинцев сменили профессию и стали военными. Также сделал и Павел Могильский. Сейчас он — командир миномета, а до полномасштабной войны работал на Смолинской шахте.

После 24 февраля 2022 он в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады защищал Николаев и отбивал атаки врага. После этого попал в Донецкую область, где находится уже около года. Его историю рассказали в ГП Восточный горно-обогатительный комбинат.

Особая черта — постоянная работа над собой

Павел работает на Смолинской шахте с 2006 года на участке спуск-подъем. Многие работники хорошо знают его и имеют о нем только положительные отзывы. Старшие коллеги говорят, что Павел всегда добросовестно выполнял задачи, а также обладал способностями в области современных информационных технологий. Ему легко удавалось находить причины сбоев в сигнализации и устранять проблемы, а также с легкостью настраивал смартфон или ноутбук.

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Коллеги акцентируют, что особенная черта Павла — постоянная работа над собой. Он всегда стремится к самосовершенствованию, развитию. Кроме этого, он спокоен и рассудителен, его сложно вывести из равновесия.

Об изменениях за время полномасштабной войны

Павел считает, что за это время изменился каждый, появились другие ценности. Он отмечает, что сейчас иначе воспринимается понятие “друг”. Говорит, что со многими собратьями служит с первого дня вторжения, вместе пережили уже много событий и эмоций.

Павел вспоминает, что имел опыт срочной службы и полевых сборов, но большая война — это совсем другое.

— Мое первое сражение состоялось 7 марта 2022 года во время обороны Николаева. Ожидал, что будет страшно. Однако страха не было, почему-то преобладало чувство любопытства.

А вот когда нас перебросили в Донецкую область, там продолжались такие тяжелые бои и обстрелы, что уже действительно охватывал страх. Но ничего. Справились с эмоциями. Главное — не падать духом, — убежден он.

С апреля прошлого года Павел находится в Донецкой области. Он был и в Лимане, и в Заречном, и в Богородичном, и в Марьинке. Говорит, что психологически усталость есть, но военные пытаются поддерживать друг друга. Все они стремятся к победе и как можно быстрее вернуться домой.

Павел говорит, что труднее всего, когда долго не можешь связаться с родными.

— Когда мы работаем на позиции, то в течение трех суток нет связи с родными. Наверное, это тяжелее всего. Ведь в Украине, как говорится, сейчас нет на 100% безопасных мест. Волнуемся за родных, — говорит он.

Об отношении местного населения

— Сначала относились по-разному. Некоторые и камни бросали в наши машины. Наверное, это те, кто очень хотел “подождать русский мир”, а мы им мешали. Таких граждан раздражало, что мы здесь находимся. А некоторые люди сразу воспринимали нас тепло: молились, крестили нас, радовались, что мы их защищаем.

Но замечу, что даже те, кто изначально был настроен отрицательно, уже изменили свое мнение, свои взгляды. Ведь уже воочию увидели, сколько горя на украинскую землю принесли захватчики, — рассказывает военный.

Он добавляет, что в его подразделении служат ребята из Донецка и Львова и называют друг друга братьями. Так что, несмотря на какие-то стереотипы, мы единый народ, и нам нужно выгонять захватчиков из нашей земли.

Наши военные обладают большой смелостью и не сдаются даже в самых сложных ситуациях. Ранее мы рассказывали историю главного сержанта с позывным Борода о выходе из окружения.

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