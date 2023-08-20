Жалел, что выжил. История защитника, который перенес 20 операций, потерял жилье, но не желание воевать

Еще два месяца назад Сергей Денисов едва мог сидеть. А сейчас он гордится тем, как отжимается от инвалидной коляски. Сергею — 29 лет, семь из них он провел на войне.

Студентом он начал бороться за Украину, на Майдане. Потом год обивал пороги военкоматов — не брали, потому что ограничено пригоден даже в военное время. Но парень от своего не отступился, пошел воевать в рядах добровольческого формирования.

И, несмотря на то, что его молодость проходила на фронте, он ни разу не захотел покинуть войну и вернуться к мирной жизни.

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Летом прошлого года без отрыва от военной службы Сергей женился. На девушке, с которой до этого встречался шесть лет. Сейчас как раз их годовщина.

Женился и поехал в Харьковскую область, такой себе медовый месяц, — рассказывает военный ВСУ Сергей.

Через полтора месяца Сергей подрывается на мине и теряет обе ноги. Говорит, кричал тогда от боли на все близлежащие харьковские деревни. После этого провел месяцы в больницах.

Пока меня несли, я просил, чтобы меня добили. Да и первые четыре месяца я жалел, что не добили. Было очень больно. Вот, что для меня цена свободы и независимости. Я не знал, что будет настолько больно, здесь нужно быть честным.

За пять месяцев — более 20 операций, все, чтобы сохранить Сергею колено. Все это время защитника мучают как реальные, так и фантомные боли. Эмоции воина каждый день облегчает жена Сергея. О себе она шутит, что находится на дневном стационаре.

В самые трудные времена для молодых в их квартиру прилетает российская ракета. Дома у них теперь тоже нет. Но и здесь Сергей шутит. Говорит, жилье все равно хотел сменить.

Сергей лечится уже десять месяцев. Сейчас во Львове он проходит реабилитацию в центре Незламні. Колено левой ноги, которое так усердно спасали от повторной ампутации хирурги, не разгибается.

Месяцы без движений деградировали сустав. На медицинском языке это называется контрактура. Чтобы ее снять, с Сергеем каждый день занимается физический терапевт. После преодоления контрактуры можно будет свободно пользоваться протезом.

Многие специалисты сейчас прилагают усилия, чтобы Сергей восстановился и встал на протезы. Но главное, что этот сложный путь с ним проходит самая родная — жена, которая всегда рядом. Вместе они играют в теннис, смотрят фильмы и слушают музыку.

Наталья поддерживает Сергея во всем, даже в стремлении после протезирования вернуться в строй. Сам воин не знает, насколько мобильным будет, когда наконец станет на протезы, но верит, что применение его боевому опыту найдется.

Человеческие желания сильнее всего, даже обстоятельства подчиняются. Пока не закончилась война, я хочу в ней участвовать, — говорит военнослужащий Сергей Денисов.

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