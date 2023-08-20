Рассказы

Жалел, что выжил. История защитника, который перенес 20 операций, потерял жилье, но не желание воевать

Ирина Заславец, медицинский обозреватель программы Викна-Новости 20 августа 2023, 19:00
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