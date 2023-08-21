Карта боевых действий 21 августа 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Украинцы каждый день мониторят ситуацию в Украине. Карта боевых действий 21 августа 2023 года сегодня сообщает нам, что происходит на разных участках фронта.
На каждом направлении военные ведут тяжелую борьбу. Мы верим в их героическую силу и мужество, но не стоит забывать, что это все-таки обычные люди, нуждающиеся в поддержке и помощи. Поэтому не забываем быть благодарными.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны сообщают, что украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись в районе Роботиного.
Российские войска 20 августа вели наступательные действия в районах Купянска, Кременной, Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, а также в западной части Донецкой и восточной Запорожской области и незначительно продвинулись в Бахмуте.
Российские чиновники продолжают принудительно вывозить матерей и детей с оккупированных территорий Украины в Россию под видом лечебных учреждений.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес 29 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома, здание учебного заведения и другая гражданская инфраструктура. За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления и три артиллерийских средства на огневых позициях противника.
Тяжелая борьба продолжается как на Востоке, так и на Юге страны. Ранее мы рассказывали о ситуации на Запорожском направлении.
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