Карта боевых действий 21 августа 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Украинцы каждый день мониторят ситуацию в Украине. Карта боевых действий 21 августа 2023 года сегодня сообщает нам, что происходит на разных участках фронта.

На каждом направлении военные ведут тяжелую борьбу. Мы верим в их героическую силу и мужество, но не стоит забывать, что это все-таки обычные люди, нуждающиеся в поддержке и помощи. Поэтому не забываем быть благодарными.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны сообщают, что украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись в районе Роботиного.

Российские войска 20 августа вели наступательные действия в районах Купянска, Кременной, Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, а также в западной части Донецкой и восточной Запорожской области и незначительно продвинулись в Бахмуте.

Российские чиновники продолжают принудительно вывозить матерей и детей с оккупированных территорий Украины в Россию под видом лечебных учреждений.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 21 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес 29 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения получили жилые дома, здание учебного заведения и другая гражданская инфраструктура. За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах юго-западнее Искрисковщины и Журавки Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Богданово Черниговской области; Толстодубово, Волфино, Покровка, Новоалександровка Сумской области и Варваровка, Бударки, Землянки и Комиссарово Харьковской области.

направлениях противник нанес авиационных ударов в районах юго-западнее Искрисковщины и Журавки Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Богданово Черниговской области; Толстодубово, Волфино, Покровка, Новоалександровка Сумской области и Варваровка, Бударки, Землянки и Комиссарово Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безрезультатные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Тополя, Масютовка, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.

направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безрезультатные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты: Тополя, Масютовка, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Шейковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Донецкой области.

направлении враг нанес авиационные удары в районах Шейковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Предтечино, Дилиевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Предтечино, Дилиевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области. На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.

направлении артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Александрополь, Парасковеевка и Елезаветовка Донецкой области.

направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Александрополь, Парасковеевка и Елезаветовка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Чаривного, Роботиного, Павловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Красная Криница, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Степное, Пятихатки Запорожской области.

направлении противник нанес авиационные удары в районах Чаривного, Роботиного, Павловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Красная Криница, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Степное, Пятихатки Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Ольговки и Садового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Золотая Балка, Казацкое, Токаревка, Понятовка, Херсон, Громадное, Кизомис Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления и три артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Тяжелая борьба продолжается как на Востоке, так и на Юге страны. Ранее мы рассказывали о ситуации на Запорожском направлении.

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