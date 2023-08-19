Вдарили балістикою у центр міста! Що відомо про обстріл Чернігова сьогодні

Сьогодні, 19 серпня, удень в Україні почала лунати повітряна тривога. Нині відомо про вибухи в Чернігові. За попередньою інформацією удар у місті стався внаслідок атаки балістичною ракетою. Читай детальніше про обстріл Чернігова 19 серпня.
Російські окупанти обстріляли центр Чернігова. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. За попередніми даними стався приліт балістичної ракети.
Оновлено 13:45. Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив про шістьох загиблих, серед яких одна дитина. Шестирічна дівчинка померла у лікарні, її мама у важкому стані.
Станом на 13:00 ДСНС повідомило про п’ятьох загиблих та 37 поранених, серед яких 11 дітей.
Суспільне повідомило, що внаслідок удару є поранені та загиблі серед цивільного населення. У центрі Чернігова відбувається негайна евакуація із закладів харчування. Людей ведуть в укриття.
На місці вже працюють усі необхідні служби.
У центрі міста повинен був відбуватися масовий захід, імовірно, хтось передав цю інформацію російським окупантам. Кількість поранених може зростати.
Президент України Володимир Зеленський відреагував так:
Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів.
Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів.
— Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних…
Раніше ми розповідали, кого може стосуватися мобілізація у вересні.
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