Сьогодні, 19 серпня, удень в Україні почала лунати повітряна тривога. Нині відомо про вибухи в Чернігові. За попередньою інформацією удар у місті стався внаслідок атаки балістичною ракетою. Читай детальніше про обстріл Чернігова 19 серпня.

Обстріл Чернігова 19 серпня: є загиблі та постраждалі

Російські окупанти обстріляли центр Чернігова. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. За попередніми даними стався приліт балістичної ракети.

Оновлено 13:45. Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив про шістьох загиблих, серед яких одна дитина. Шестирічна дівчинка померла у лікарні, її мама у важкому стані.

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Станом на 13:00 ДСНС повідомило про п’ятьох загиблих та 37 поранених, серед яких 11 дітей.

Суспільне повідомило, що внаслідок удару є поранені та загиблі серед цивільного населення. У центрі Чернігова відбувається негайна евакуація із закладів харчування. Людей ведуть в укриття.

На місці вже працюють усі необхідні служби.

У центрі міста повинен був відбуватися масовий захід, імовірно, хтось передав цю інформацію російським окупантам. Кількість поранених може зростати.

Обстріл Чернігова 19.08.2023 — фото

Вдарили балістикою у центр міста! Що відомо про обстріл Чернігова сьогодні / 3 Фотографії

Президент України Володимир Зеленський відреагував так:

Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів.

— Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних…

Раніше ми розповідали, кого може стосуватися мобілізація у вересні.

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