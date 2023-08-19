Вереснева мобілізація в Україні: кого можуть призвати до війська лише добровільно — перелік

За законом про мобілізацію та продовження воєнного стану, є групи громадян України, які можуть бути мобілізовані лише за власною згодою. Читай у нашому матеріалі, кого можуть мобілізувати лише добровільно та як проходитиме мобілізація у вересні 2023.
Усього нині існує 13 категорій громадян, які мають можливість відстрочки та можуть бути мобілізовані за власним бажанням. До них відносяться:
Раніше ми розповідали, чи можуть мобілізувати двох членів однієї сім’ї.
Фото: Центр підготовки підрозділів
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