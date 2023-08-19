Війна в Україні

Вереснева мобілізація в Україні: кого можуть призвати до війська лише добровільно — перелік

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 19 Серпня 2023, 08:00
Мобілізація в Україні: кого можуть мобілізувати лише добровільно

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