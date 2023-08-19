Вереснева мобілізація в Україні: кого можуть призвати до війська лише добровільно — перелік

За законом про мобілізацію та продовження воєнного стану, є групи громадян України, які можуть бути мобілізовані лише за власною згодою. Читай у нашому матеріалі, кого можуть мобілізувати лише добровільно та як проходитиме мобілізація у вересні 2023.

Мобілізація в Україні: кого можуть мобілізувати лише добровільно

Усього нині існує 13 категорій громадян, які мають можливість відстрочки та можуть бути мобілізовані за власним бажанням. До них відносяться:

Особи з інвалідністю I, II і III групи.

Чоловіки та жінки, що самостійно виховують дитину до 18 років.

Чоловіки та жінки, що виховують трьох та більше дітей віком до 18 років.

Чоловіки та жінки, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Чоловіки та жінки, на утриманні яких є повнолітня дитина з інвалідністю.

Чоловіки та жінки, що виховують дитину з важкою хворобою, яка не підпадає під критерії інвалідності, але має підтвердження від лікарсько-консультативної комісії.

Опікуни недієздатних осіб з інвалідністю, або такими, хто потребує постійного догляду за висновком лікарської комісії.

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Опікуни, піклувальники, усиновителі чи прийомні батьки, що мають дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування віком до 18 років.

Особи, що доглядають за родичами з тяжкими хворобами.

Особи, що мають родича з інвалідністю I чи II групи, які доглядають за ними, та не мають інших працездатних родичів для утримання і догляду.

Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки і оборони.

Чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час антитерористичних операцій, включно з тими, хто служив у ЗСУ або працював на державних підприємствах, причетних до гарантування національної безпеки і оборони України.

Тимчасово звільнені від мобілізації особи, які: на службі у державних органах, інших державних установах, у місцевих органах самоврядування, працюють на підприємствах, установах та організаціях.

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Фото: Центр підготовки підрозділів

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