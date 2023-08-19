Сентябрьская мобилизация в Украине: кого могут призвать в армию только добровольно — перечень

По закону о мобилизации и продлении военного положения, есть группы граждан Украины, которые могут быть мобилизованы только по собственному согласию. Читай в нашем материале, кого могут мобилизовать только добровольно и как будет проходить мобилизация в сентябре 2023.
Всего существует 13 категорий граждан, которые имеют возможность отсрочки и могут быть мобилизованы по собственному желанию. К ним относятся:
Ранее мы рассказывали, могут ли мобилизовать двух членов одной семьи.
Фото: Центр подготовки подразделений
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