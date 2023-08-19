Война в Украине

Сентябрьская мобилизация в Украине: кого могут призвать в армию только добровольно — перечень

Анастасия Грубрина, редактор сайта 19 августа 2023, 08:00
Мобілізація в Україні: кого можуть мобілізувати лише добровільно

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