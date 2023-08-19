Сентябрьская мобилизация в Украине: кого могут призвать в армию только добровольно — перечень

По закону о мобилизации и продлении военного положения, есть группы граждан Украины, которые могут быть мобилизованы только по собственному согласию. Читай в нашем материале, кого могут мобилизовать только добровольно и как будет проходить мобилизация в сентябре 2023.

Мобилизация в Украине: кого могут мобилизовать только добровольно

Всего существует 13 категорий граждан, которые имеют возможность отсрочки и могут быть мобилизованы по собственному желанию. К ним относятся:

Лица с инвалидностью I, II и III группы.

Мужчины и женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.

Мужчины и женщины, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет.

Мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Мужчины и женщины, на содержании которых есть совершеннолетний ребенок с инвалидностью.

Мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с тяжелой болезнью, которая не подпадает под критерии инвалидности, но подтверждается врачебно-консультативной комиссией.

Опекуны недееспособных лиц с инвалидностью, или нуждающимися в постоянном уходе согласно с заключением врачебной комиссии.

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Попечители, опекуны, усыновители или приемные родители, имеющие детей-сирот или лишенных родительской опеки в возрасте до 18 лет.

Лица, ухаживающие за родственниками с тяжелыми болезнями.

Лица, имеющие родственника с инвалидностью I или II группы, которые ухаживают за ними, и не имеют других трудоспособных родственников для содержания и ухода.

Мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести во время выполнения мер по национальной безопасности и обороне.

Мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористических операций, включая тех, кто служил в ВСУ или работал на государственных предприятиях, причастных к обеспечению национальной безопасности и обороны Украины.

Временно освобожденные от мобилизации лица, которые: на службе в государственных органах, других государственных учреждениях, в местных органах самоуправления, работают на предприятиях, учреждениях и организациях.

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