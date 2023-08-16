Могут ли мобилизовать двух членов одной семьи в 2023 году: отвечает адвокат

В Украине идет мобилизация. В 2023 году она проходит в несколько этапов. В первую очередь в армию призывают граждан, уже имеющих опыт прохождения военной службы или боевых действий.
Однако довольно часто возникают вопросы, кого именно могут мобилизовать и подлежат ли призыву члены одной семьи. Могут ли мобилизовать двух членов одной семьи и какие есть на это законные основания — читай в материале.
Адвокат и представитель общественной организации Платформа прав человека Евгений Воробьев отмечает, что, согласно ст. 23 О мобилизации и мобилизационной подготовке, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:
По словам Евгения, согласно действующему законодательству, если у супругов нет детей, то их обоих могут мобилизовать, так же само, если сын достиг 18 лет, то его тоже могут мобилизовать. То есть, родственные связи в этом вопросе роли не играют (если нет иных оснований).
Если член семьи находится в плену и это известно уполномоченным органам, то право на отсрочку для членов семьи не наступает, ведь отсрочка возможна тогда, когда:
Напомним, вместе с общей мобилизацией Верховная Рада продлила военное положение в Украине.
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