Война в Украине

Могут ли мобилизовать двух членов одной семьи в 2023 году: отвечает адвокат

Анна Голишевская, редактор сайта 16 августа 2023, 19:30
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Фото: Unsplash

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