Могут ли мобилизовать двух членов одной семьи в 2023 году: отвечает адвокат

В Украине идет мобилизация. В 2023 году она проходит в несколько этапов. В первую очередь в армию призывают граждан, уже имеющих опыт прохождения военной службы или боевых действий.

Однако довольно часто возникают вопросы, кого именно могут мобилизовать и подлежат ли призыву члены одной семьи. Могут ли мобилизовать двух членов одной семьи и какие есть на это законные основания — читай в материале.

Могут ли мобилизовать двух членов одной семьи: объяснение

Адвокат и представитель общественной организации Платформа прав человека Евгений Воробьев отмечает, что, согласно ст. 23 О мобилизации и мобилизационной подготовке, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

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Женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего(-ую) военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной брат/сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время военного положения.

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Если отец на войне, могут ли забрать сына: ответ адвоката

По словам Евгения, согласно действующему законодательству, если у супругов нет детей, то их обоих могут мобилизовать, так же само, если сын достиг 18 лет, то его тоже могут мобилизовать. То есть, родственные связи в этом вопросе роли не играют (если нет иных оснований).

Могут ли мобилизовать двух членов одной семьи, если один из них в плену

Если член семьи находится в плену и это известно уполномоченным органам, то право на отсрочку для членов семьи не наступает, ведь отсрочка возможна тогда, когда:

близкие родственники погибли;

близкие родственники пропали без вести.

Напомним, вместе с общей мобилизацией Верховная Рада продлила военное положение в Украине.

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