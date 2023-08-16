Чи можуть мобілізувати двох членів однієї сім’ї у 2023 році: відповідає адвокат

В Україні триває мобілізація. У 2023 році вона проходить у декілька етапів. У першу чергу в армію призивають громадян, які вже мали досвід проходження військової служби чи бойових дій.
Однак доволі часто спливають питання, кого саме можуть мобілізувати та чи підлягають призову члени однієї родини. Чи можуть мобілізувати двох членів однієї сім’ї та які є на це законні підстави — читай в матеріалі.
Адвокат і представник громадської організації Платформа прав людини Євген Воробйов зазначає, що відповідно до ст. 23 ЗУ Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:
За словами Євгена, згідно із чинним законодавством, якщо у чоловіка з дружиною немає дітей, то їх обох можуть мобілізувати, так само, якщо синові виповнилось 18 років, то його теж можуть мобілізувати. Тобто, родинні зв’язки в цьому питанні ролі не грають (якщо немає інших підстав).
Якщо член сім’ї перебуває в полоні й це відомо уповноваженим органам, то право на відстрочку для членів сім’ї не наступає, адже відстрочка можлива тоді, коли:
Нагадаємо, разом з загальною мобілізацією Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні.
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