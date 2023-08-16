Чи можуть мобілізувати двох членів однієї сім’ї у 2023 році: відповідає адвокат

В Україні триває мобілізація. У 2023 році вона проходить у декілька етапів. У першу чергу в армію призивають громадян, які вже мали досвід проходження військової служби чи бойових дій.

Однак доволі часто спливають питання, кого саме можуть мобілізувати та чи підлягають призову члени однієї родини. Чи можуть мобілізувати двох членів однієї сім’ї та які є на це законні підстави — читай в матеріалі.

Чи можуть мобілізувати двох членів однієї сім’ї: пояснення

Адвокат і представник громадської організації Платформа прав людини Євген Воробйов зазначає, що відповідно до ст. 23 ЗУ Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

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Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Читати на тему Мобілізація в Україні продовжена — що потрібно знати Що відомо про продовження призову на військову службу в Україні та які є хвилі мобілізації.

Якщо батько на війні, чи можуть забрати сина: відповідь адвоката

За словами Євгена, згідно із чинним законодавством, якщо у чоловіка з дружиною немає дітей, то їх обох можуть мобілізувати, так само, якщо синові виповнилось 18 років, то його теж можуть мобілізувати. Тобто, родинні зв’язки в цьому питанні ролі не грають (якщо немає інших підстав).

Чи можуть мобілізувати двох членів однієї сім’ї, якщо один з них — в полоні

Якщо член сім’ї перебуває в полоні й це відомо уповноваженим органам, то право на відстрочку для членів сім’ї не наступає, адже відстрочка можлива тоді, коли:

близькі родичі загинули;

близькі родичі пропали безвісти.

Нагадаємо, разом з загальною мобілізацією Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні.

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