Сегодня, 19 августа, днем в Украине начала звучать воздушная тревога. Сейчас известно о взрывах в Чернигове. По предварительной информации, удар в городе произошел в результате атаки баллистической ракетой. Читай подробнее об обстреле Чернигова 19 августа.

Обстрел Чернигова 19 августа: есть погибшие и пострадавшие

Российские оккупанты обстреляли центр Чернигова. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По предварительным данным, произошел прилет баллистической ракеты.

Обновлено 14:20. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что количество погибших возросло до семи человек. Обнаружили тело неопознанной женщины. За помощью врачей обратились 90 раненых, из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.

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12-летнюю девочку срочно доставляют в Киев, она находится в тяжелом состоянии.

Обновлено 13:45. Исполняющий обязанности городского главы Чернигова Александр Ломако сообщил о шести погибших, среди которых один ребенок. Шестилетняя девочка скончалась в больнице, ее мама в тяжелом состоянии.

По состоянию на 13:00 ГСЧС сообщило о пяти погибших и 37 раненых, среди которых 11 детей.

Суспільне сообщило, что в результате удара есть раненые и погибшие среди гражданского населения. В центре Чернигова происходит немедленная эвакуация из заведений питания. Людей ведут в укрытие.

На месте уже работают все необходимые службы.

В центре города должно было проходить массовое мероприятие, вероятно, кто-то передал эту информацию российским оккупантам. Число раненых может возрастать.

Обстрел Чернигова 19.08.2023 — фото

Ударили баллистикой в центр города! Что известно об обстреле Чернигова сегодня / 3 Фотографии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал так:

Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов.

— Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и утрат. Есть погибшие, раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных…

Раньше мы рассказывали, кого может косунться мобилизация в сентябре.

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