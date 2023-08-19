Ударили баллистикой в центр города! Что известно об обстреле Чернигова сегодня

Сегодня, 19 августа, днем в Украине начала звучать воздушная тревога. Сейчас известно о взрывах в Чернигове. По предварительной информации, удар в городе произошел в результате атаки баллистической ракетой. Читай подробнее об обстреле Чернигова 19 августа.
Российские оккупанты обстреляли центр Чернигова. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По предварительным данным, произошел прилет баллистической ракеты.
Обновлено 14:20. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что количество погибших возросло до семи человек. Обнаружили тело неопознанной женщины. За помощью врачей обратились 90 раненых, из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.
12-летнюю девочку срочно доставляют в Киев, она находится в тяжелом состоянии.
Обновлено 13:45. Исполняющий обязанности городского главы Чернигова Александр Ломако сообщил о шести погибших, среди которых один ребенок. Шестилетняя девочка скончалась в больнице, ее мама в тяжелом состоянии.
По состоянию на 13:00 ГСЧС сообщило о пяти погибших и 37 раненых, среди которых 11 детей.
Суспільне сообщило, что в результате удара есть раненые и погибшие среди гражданского населения. В центре Чернигова происходит немедленная эвакуация из заведений питания. Людей ведут в укрытие.
На месте уже работают все необходимые службы.
В центре города должно было проходить массовое мероприятие, вероятно, кто-то передал эту информацию российским оккупантам. Число раненых может возрастать.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал так:
Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов.
Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов.
— Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и утрат. Есть погибшие, раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных…
Раньше мы рассказывали, кого может косунться мобилизация в сентябре.
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