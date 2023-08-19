Оккупанты не прекращают ударов! Что известно о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях 19 августа — подробно

Российские оккупанты, сегодня, 19 августа, в очередной раз не оставляли в покое мирных жителей Украины. Воздушная тревога в большинстве областей длилась до утра.

Россияне атаковали беспилотниками, 15 из них удалось уничтожить. Читай в материале об обстреле Хмельницкой и Житомирской области 19 августа.

Обстрел Хмельницкой области 19 августа: есть ли пострадавшие и погибшие

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что город и область снова были атакованы российскими беспилотниками. В результате взрывной волны повреждены 30 домов, выбиты окна и двери в 32 домовладениях.

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Есть раненые. Это две женщины, у них осколочные повреждения. Кроме этого шесть человек обратились в больницу в шоковом состоянии. Всем пострадавшим оказывается помощь.

Обстрел Житомирской области 19 августа

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил об обстреле области ночью. В результате сбития дрона-камикадзе поврежден один из объектов инфраструктуры.

Из-за падения обломков беспилотника возник пожар, его потушили работники ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Ночной обстрел Украины 19 августа: что известно

В Воздушных силах ВСУ сообщили об уничтожении 15 БпЛА Shahed-136/131, шести разведывательных БпЛА, а также одного ударного БпЛА Ланцета.

Российские оккупанты этой ночью атаковали с севера. Было выпущено 17 ударных дронов из Курска. Воздушная тревога и угроза применения ударных дронов была почти на всей территории Украины.

На востоке Украины была угроза применения баллистического вооружения. На юге, западе и в центральных областях страны работали силы ПВО.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что за минувшие сутки, 18 августа, противовоздушная оборона уничтожила шесть БПЛА оперативно-тактического уровня разных типов и один ударный дрон Ланцет.

А также авиация Воздушных сил за 18 августа нанесла более 10 групповых ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике российских оккупантов.

Раньше мы рассказывали, как будет проходить мобилизация в Украине в сентябре.

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