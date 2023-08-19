Война в Украине

Оккупанты не прекращают ударов! Что известно о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях 19 августа — подробно

Анастасия Грубрина, редактор сайта 19 августа 2023, 09:45
Обстріл Хмельниччини та Житомирщини 19 серпня: чи є постраждалі
Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

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