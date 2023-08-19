Карта боевых действий 19 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 19 августа 2023 года сегодня притягивает к себе взгляды украинцев и все внимание. Через несколько десятков лет по ней будут учить историю нашей борьбы, но навсегда оставляет след на жизни многих.

В этот день украинские защитники освободят чью-то любимую тропу домой, где-то боевые медики спасут еще не одну жизнь, а кто-то из защитников в последний раз примет свой бой.

Эта карта уже остается отражением неизмеримой потери родных и близких, которые завоевали каждую мельчайшую линию, обозначающую освобожденные территории. Но в то же время она становится напоминанием о необходимости поддержки, чтобы сохраненных жизней было все же больше, насколько это возможно.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись.

Эксперты отмечают, что усилия России по увеличению внутреннего производства иранских беспилотников Shahed-136/131 указывают на то, что РФ стремится развить долгосрочную способность проводить большие серии ударов в Украине.

Вероятно, Россия недовольна качеством беспилотников Shahed-131 и Shahed-136, которые она поставляет из Ирана, но стремится сохранить Иран как долгосрочного стратегического оборонного партнера.

В то же время российские войска вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, в направлении Авдеевка — Донецк, на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 19 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 31 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Червоной Зари и Ветеринарного Харьковской области. Враг осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Елино, Леоновка, Вильчики, Николаевское Черниговской области, Рожковичи, Искрисковщина, Турья, Покровка, Рясное Сумской области и Червоная Заря, Гатище, Волчанские Хутора, Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Невское, Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменское, Свято-Покровское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Орехово-Васильевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Клищиевка, Щербиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-восточнее и восточнее Новокалинового Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Константиновка, Галицыновка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Золотая Балка, Республиканец, Одрадокаменка, Велетенское, Новодмитровка, Софиевка Херсонской области и Лупарево Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, будет ли ракетный удар по Украине 24 августа. Ведь россияне любят обстреливать Украину и мирных людей по праздникам.

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