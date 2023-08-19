Карта боевых действий 19 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 19 августа 2023 года сегодня притягивает к себе взгляды украинцев и все внимание. Через несколько десятков лет по ней будут учить историю нашей борьбы, но навсегда оставляет след на жизни многих.
В этот день украинские защитники освободят чью-то любимую тропу домой, где-то боевые медики спасут еще не одну жизнь, а кто-то из защитников в последний раз примет свой бой.
Эта карта уже остается отражением неизмеримой потери родных и близких, которые завоевали каждую мельчайшую линию, обозначающую освобожденные территории. Но в то же время она становится напоминанием о необходимости поддержки, чтобы сохраненных жизней было все же больше, насколько это возможно.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и продвинулись.
Эксперты отмечают, что усилия России по увеличению внутреннего производства иранских беспилотников Shahed-136/131 указывают на то, что РФ стремится развить долгосрочную способность проводить большие серии ударов в Украине.
Вероятно, Россия недовольна качеством беспилотников Shahed-131 и Shahed-136, которые она поставляет из Ирана, но стремится сохранить Иран как долгосрочного стратегического оборонного партнера.
В то же время российские войска вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, в направлении Авдеевка — Донецк, на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 31 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.
За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Червоной Зари и Ветеринарного Харьковской области. Враг осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Елино, Леоновка, Вильчики, Николаевское Черниговской области, Рожковичи, Искрисковщина, Турья, Покровка, Рясное Сумской области и Червоная Заря, Гатище, Волчанские Хутора, Бударки в Харьковской области.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Невское, Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменское, Свято-Покровское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Орехово-Васильевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Клищиевка, Щербиновка Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-восточнее и восточнее Новокалинового Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа, Константиновка, Галицыновка, Екатериновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Водяное, Богоявленка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Золотая Балка, Республиканец, Одрадокаменка, Велетенское, Новодмитровка, Софиевка Херсонской области и Лупарево Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и две станции радиоэлектронной борьбы противника.
Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, будет ли ракетный удар по Украине 24 августа. Ведь россияне любят обстреливать Украину и мирных людей по праздникам.
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