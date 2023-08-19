Карта бойових дій 19 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 19 серпня 2023 сьогодні притягує до себе погляди українців та всю увагу. За кілька десятків років за нею вивчатимуть історію нашої боротьби, а ще вона назавжди залишить слід на життях багатьох.

У цей день українські захисники звільнять чиюсь улюблену стежку додому, десь бойові медики врятують ще не одне життя, а хтось з оборонців востаннє прийме свій бій.

Ця карта вже лишається відображенням незмірної втрати рідних та близьких, які вибороли кожну найдрібнішу лінію, яка позначає звільнені території. Та водночас вона стає нагадуванням про необхідність підтримки, аби збережених життів було все ж таки більше, наскільки це можливо.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися.

Експерти зазначають, що зусилля Росії збільшити внутрішнє виробництво іранських безпілотників Shahed-136/-131 вказують на те, що РФ прагне розвинути довгострокову здатність проводити великі серії ударів в Україні.

Та, ймовірно, Росія незадоволена якістю безпілотників Shahed-131 і Shahed-136, які вона постачає з Ірану, але прагне зберегти Іран як довгострокового стратегічного оборонного партнера.

Водночас російські війська вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на напрямку Авдіївка — Донецьк, на західному кордоні Донецької та східному Запорізької областей.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 серпня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 31 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі та Ветеринарного Харківської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Єліне, Леонівка, Вильчики, Миколаївське Чернігівської області, Рожковичі, Іскрисківщина, Тур’я, Покровка, Рясне Сумської області та Червона Зоря, Гатище, Вовчанські Хутори, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько десять населених пунктів, зокрема, Невське, Червонопопівка Луганської області та Верхньокам’янське, Свято-Покровське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Щербинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південно-східніше та східніше Новокалинового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда, Костянтинівка, Галицинівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад десять населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Одрадокам’янка, Велетенське, Новодмитрівка, Софіївка Херсонської області та Лупареве Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала дев’ять ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Керівниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чи буде ракетний удар по Україні 24 серпня. Адже росіяни люблять обстрілювати Україну та мирних людей на свята.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.