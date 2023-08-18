Окупанти споряджають ракети на кораблі. Гуменюк розповіла, чого чекати на День Незалежності

Керівниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла Яні Брензей в ефірі телемарафону, чи буде ракетний удар по Україні 24 серпня.

Адже росіяни люблять обстрілювати Україну та мирних людей на свята. Читай у нашому матеріалі, як окупанти готуються до 24 серпня.

Як окупанти готуються до 24 серпня: Гуменюк про ракетну небезпеку

Певне затишшя росіян може вказувати на розвідку та підготовку до ракетного удару на 24 серпня — День Незалежності України. Про це попереджає Наталія Гуменюк.

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Тяжіння до сакральних дат у росіян зберігається. 23-24 серпня їм може не давати спокою, і вони спробують не давати спокою нам, — каже Наталія Гуменюк.

Щодо російських кораблів у Чорному морі — вони намагаються ховатися за цивільними суднами. Корабельне угруповання Чорноморського флоту розосереджено вздовж напрямку від південно-східного узбережжя Криму до Новоросійська.

Ракетоносіїв на чергуванні немає, вони в пунктах базування, де споряджаються до виходу на рубежі.

Кримський міст залишається у нефункціональному та зайвому режимі, каже Гуменюк. У ньому великі дірки, тому рух автомобілів і залізниці іноді перекривається.

Ситуація на Південному напрямку зараз

Ніч на 18 серпня на Південному напрямку пройшла відносно спокійно. Кількість обстрілів була меншою, що говорить про брак снарядів у росіян. На нестачу вплинула ефективна робота військовослужбовців ЗСУ.

Час від часу їм вдається підтягувати резерви для себе. Вони зосереджені на Лівобережжі вже давно, мають багато пунктів постачання, які розосереджені, — каже Наталія Гуменюк.

Частина запасів снарядів росіян зберігається на Кримському півострові. Поки що маневри між запасами на лівому березі Дніпра росіянам вдається робити. Кількість обстрілів впала у кілька разів, але росіяни продовжують ремонтувати пошкоджені мости.

Імовірно, російські окупанти проводять заходи злагодження, звірення позицій, пошуку систем ППО України. Активність розвідувальних безпілотників висока, особливо на Півдні.

На Херсонщині активізувалися бої, ЗСУ намагаються вибити окупантів углиб, аби вони припинили обстріли мирного населення правого берега. Росіяни запускають човни із ДРГ, які намагаються розгорнути вогневі позиції.

Раніше ми розповідали, що відбувається на Запорізькому напрямку.

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