Оккупанты снаряжают ракеты на корабли. Гуменюк рассказала, чего ждать на День Независимости

Руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала Яне Брензей в эфире телемарафона, будет ли ракетный удар по Украине 24 августа.

Ведь россияне любят обстреливать Украину и мирных людей по праздникам. Читай в нашем материале, как оккупанты готовятся к 24 августа.

Как оккупанты готовятся к 24 августа: Гуменюк о ракетной опасности

Определенное затишье россиян может указывать на разведку и подготовку к ракетному удару на 24 августа — День Независимости Украины. Об этом предупреждает Наталья Гуменюк.

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Тяга к сакральным датам у россиян сохраняется. 23-24 августа им может не давать покоя, и они попытаются не давать покоя нам, — говорит Наталья Гуменюк.

Относительно российских кораблей в Черном море, они пытаются прятаться за гражданскими судами. Корабельная группировка Черноморского флота рассредоточена вдоль направления от юго-восточного побережья Крыма до Новороссийска.

Ракетоносителей на дежурстве нет, они находятся в пунктах базирования, где снаряжаются до выхода на рубежи.

Крымский мост остается в нефункциональном и лишнем режиме, говорит Гуменюк. В нем большие дыры, поэтому движение автомобилей и железных дорог иногда перекрывается.

Ситуация на Южном направлении сейчас

Ночь на 18 августа на Южном направлении прошла относительно спокойно. Количество обстрелов было меньше, что говорит о нехватке снарядов у россиян. На нехватку повлияла эффективная работа военнослужащих ВСУ.

Иногда им удается подтягивать резервы для себя. Они сосредоточены на Левобережье уже давно, имеют много рассредоточенных пунктов поставок, — говорит Наталья Гуменюк.

Часть запасов снарядов россиян хранится на Крымском полуострове. Пока маневры между запасами на левом берегу Днепра россиянам удается делать. Количество обстрелов упало в несколько раз, но россияне продолжают ремонтировать поврежденные мосты.

Вероятно, российские оккупанты проводят мероприятия слаженности, сверки позиций, поиска систем ПВО Украины. Активность разведывательных беспилотников высока, особенно на Юге.

В Херсонской области активизировались бои, ВСУ пытаются выбить оккупантов вглубь, чтобы они прекратили обстрелы мирного населения правого берега. Россияне запускают лодки с ДРГ, которые пытаются развернуть огневые позиции.

Раньше мы рассказывали, что происходит на Запорожском направлении.

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