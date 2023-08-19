Війна в Україні

Окупанти не припиняють ударів! Що відомо про вибухи на Житомирщині та Хмельниччині 19 серпня — детально

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 19 Серпня 2023, 09:45
Обстріл Хмельниччини та Житомирщини 19 серпня: чи є постраждалі
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

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