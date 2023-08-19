Окупанти не припиняють ударів! Що відомо про вибухи на Житомирщині та Хмельниччині 19 серпня — детально

Російські окупанти, сьогодні, 19 серпня, укотре не давали спокою мирним жителям України. Повітряна тривога в більшості областей тривала до ранку.
Росіяни атакували безпілотниками, 15 з них вдалося знищити. Читай у матеріалі про обстріл Хмельниччини та Житомирщини 19 серпня.
Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що місто та область знову були атаковані російськими безпілотниками. Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено 30 будинків, вибиті вікна і двері в 32 домоволодіннях.
Є поранені. Це дві жінки, які мають уламкові ушкодження. Крім цього шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані. Усім постраждалим надається допомога.
Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про обстріл області вночі. Унаслідок збиття дрона-камікадзе пошкоджений один з об’єктів інфраструктури.
Через падіння уламків безпілотника виникла пожежа, яку загасили працівники ДСНС.
Жертв та постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про знищення 15 БпЛА Shahed-136/131, шість розвідувальних БпЛА, а також одного ударного БпЛА Ланцет.
Російські окупанти цієї ночі атакували з півночі. Було випущено 17 ударних дронів з Курська. Повітряна тривога та загроза застосування ударних дронів була на майже всій території України.
На сході України була загроза застосування балістичного озброєння. На півдні, заході та в центральних областях країни працювали сили ППО.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що за минулу добу, 18 серпня, протиповітряна оборона знищила шість БпЛА оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний дрон Ланцет.
А також авіація Повітряних сил за 18 серпня завдала понад 10 групових ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.
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