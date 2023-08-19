Окупанти не припиняють ударів! Що відомо про вибухи на Житомирщині та Хмельниччині 19 серпня — детально

Російські окупанти, сьогодні, 19 серпня, укотре не давали спокою мирним жителям України. Повітряна тривога в більшості областей тривала до ранку.

Росіяни атакували безпілотниками, 15 з них вдалося знищити. Читай у матеріалі про обстріл Хмельниччини та Житомирщини 19 серпня.

Обстріл Хмельниччини 19 серпня: чи є постраждалі та загиблі

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що місто та область знову були атаковані російськими безпілотниками. Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено 30 будинків, вибиті вікна і двері в 32 домоволодіннях.

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Є поранені. Це дві жінки, які мають уламкові ушкодження. Крім цього шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані. Усім постраждалим надається допомога.

Обстріл Житомирщини 19 серпня

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про обстріл області вночі. Унаслідок збиття дрона-камікадзе пошкоджений один з об’єктів інфраструктури.

Через падіння уламків безпілотника виникла пожежа, яку загасили працівники ДСНС.

Жертв та постраждалих немає. Інформація про пошкодження уточнюється.

Нічний обстріл України 19 серпня: що відомо

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про знищення 15 БпЛА Shahed-136/131, шість розвідувальних БпЛА, а також одного ударного БпЛА Ланцет.

Російські окупанти цієї ночі атакували з півночі. Було випущено 17 ударних дронів з Курська. Повітряна тривога та загроза застосування ударних дронів була на майже всій території України.

На сході України була загроза застосування балістичного озброєння. На півдні, заході та в центральних областях країни працювали сили ППО.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що за минулу добу, 18 серпня, протиповітряна оборона знищила шість БпЛА оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний дрон Ланцет.

А також авіація Повітряних сил за 18 серпня завдала понад 10 групових ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Раніше ми розповідали, як проходитиме мобілізація в Україні у вересні.

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