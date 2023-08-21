Был в считанных метрах от драмтеатра. Рассказ полицейского из Чернигова о моменте атаки

Удар по Чернигову 19 августа 2023 унес жизни семи украинцев, ещё более сотни человек — ранены. Сейчас в больницах находятся более 40 человек, часть из которых — дети.

Каждый из них ехал или был на месте трагедии по делам. Теперь те, кто не нуждается в стационарном лечении, приходят в больницы на перевязки и делятся воспоминаниями о случившемся.

Очевидцы удара по Чернигову об атаке 19 августа

Гендиректор Черниговской областной детской больницы Татьяна Лебедева делится: одному ребенку сейчас пытаются спасти руку, его транспортировали в Киев. Остальные дети имеют осколочные ранения.

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— Дети очень пострадали психологически. Вчера (в день трагедии — ред.) это было молчание, а сейчас — это уже слезы и другие проявления травмы. С ними работают психологи, — говорит Татьяна Лебедева.

Также она добавляет: после марта 2022 все сразу поняли, что это была атака. Даже те работники больницы, которые не были в городе, приехали на работу, чтобы помочь пострадавшим.

Полицейский Андрей Зеляк рассказал, что пережил в момент прилета российской ракеты, потому что как раз находился в считанных метрах от драмтеатра.

— Был большой церковный праздник, люди сходились в центр на богослужения в церкви, был усиленный полицейский контроль центра города.

После начала воздушной тревоги полицейские начали спускать людей из местного драмтеатра в бомбоубежище. Через восемь минут после объявления опасности произошел удар.

По словам Андрея Зеляка, спустившиеся в убежище остались невредимыми. Те, кто остался на улице, получили ранения.

Все службы помощи и спасения сработали быстро и слаженно. В настоящее время полиция города Чернигова занимается документацией российского военного преступления.

Что известно о страшном ударе по центру Чернигова 19 августа 2023 года, можешь узнать из нашего другого материала.

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