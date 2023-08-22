Закидують людей касетними снарядами та бомбами! Як Кругляківка виживає під щоденними обстрілами

Скидати бомби на мирних жителів — звична практика для російських окупантів. Село Кругляківка на Харківщині часто потрапляє під обстріли, але одна з останніх атак була масована і кривава.

Дізнайся у матеріалі, як Кругляківка виживає під касетними снарядами та бомбами.

Кругляківка виживає під касетними снарядами та бомбами

Під час останнього обстрілу загинуло четверо людей, ще десять — поранені. Швидка реакція та льох врятували Ігоря від загибелі. Перший приліт стався за двором, чоловік пішов подивитися, що сталося, бо сильно кричали люди.

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Коли Ігор повертався до хати, то почув, як летять снаряди. Швидко побіг у підвал. Коли вийшов, побачив, що дому немає. У той день росіяни скинули на Кругляківку чотири керовані авіабомби.

Повиходили, коли спека спала, пішли на городи. І оце таке зробили. Чотири (бомби — ред.) скинули на одну вулицю, — каже місцева жителька Жанна.

Одна з бомб впала на сусідів пані Жанни, вони дивом вижили. Усе сталося під вечір, коли люди вийшли працювати на городи.

Люди кажуть, було дуже страшно. За півгодини після бомбардування окупанти накрили село ще й касетними боєприпасами. Люди тільки-но вийшли дізнатися, в кого як справи і чи всі живі, а пожежники приїхали гасити будівлі.

У селі вцілілих осель уже менше, ніж розтрощених, бо російські атаки — регулярні. Раніше були лише мінометні обстріли. Спершу люди повиїжджали, але згодом повернулися, бо не можуть лишити худобу та рідний дім.

Ігор власну оселю планує відбудувати. Каже, сподівається на своє здоров’я, державу і добрих людей.

Будемо відбудовувати своїми силами. Якщо хтось допоможе — будемо дуже раді. Може, держава щось допоможе, — каже житель Кругляківки Ігор.

Раніше очевидці детально розповіли про удар по Чернігову 19 серпня.

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