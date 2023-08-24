Сильные взрывы посреди ночи. Ракетная атака на Днепр 24 августа

В ночь на 24 августа 2023 года Россия совершила ракетную атаку на Днепр, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По словам Лысака, ночью в Днепре прогремели сильные взрывы. Враг ударил по городу ракетами, одну из которых сбили защитники из воздушного командования на Восток. Но есть и попадания.
— Разрушениям подвергся транспортный объект. Пострадали семь человек — трое мужчин и четыре женщины в возрасте от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести, — говорит председатель ОВА.
Он добавляет, что в результате атаки повреждения получили с десяток объектов, среди них банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание. Побиты 15 киосков.
Кроме этого, пострадали два жилых дома, три автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы. Информация о разрушениях еще уточняется.
Больше всего от обстрелов страдают прифронтовые населенные пункты. Ранее мы рассказывали, как село Кругляковка Харьковской области выживает под кассетными снарядами и бомбами.
Фото: Сергей Лысак
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