Война в Украине

Сильные взрывы посреди ночи. Ракетная атака на Днепр 24 августа

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 августа 2023, 08:38
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