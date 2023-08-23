Операція української розвідки, що вражає! Російський Мі-8 добровільно приземлився на Харківщині

За інформацією видання Українська правда, Мі-8 приземлився у Харківській області. Це результат спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

В українській розвідці підтвердили операцію, внаслідок якої російський вертоліт добровільно сів на нашому аеродромі.

Речник ГУР Андрій Юсов в ефірі марафону Єдині новини повідомив, що екіпаж російського гелікоптера Мі-8 здався в полон українським військовим.

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Так, попередньо така інформація є. Треба трошки зачекати. Ведеться робота, і з екіпажем в тому числі. Все гаразд. Новини будуть.

Операція ГУР тривала понад шість місяців. Попередньо, наша розвідка “виманила” пілота Мі-8 в Україну. Борт мав здійснити рейс між двома авіабазами та перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ.

Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Унаслідок спецоперації двох членів екіпажу ліквідували.

Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з Росії. Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які він мав доставити росіянам.

Також раніше сапер розповів про вдалу операцію, коли вісім українських розвідників змогли надурити батальйон окупантів.

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