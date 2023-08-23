Поражающая операция украинской разведки! Российский Ми-8 добровольно приземлился в Харьковской области

По информации издания Украинская правда, Ми-8 приземлился в Харьковской области. Это результат спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В украинской разведке подтвердили операцию, в результате которой российский вертолет добровольно сел на нашем аэродроме.

Спикер ГУР Андрей Юсов в эфире марафона Єдині новини сообщил, что экипаж российского вертолета Ми-8 сдался в плен украинским военным.

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Да, предварительно такая информация есть. Надо немного подождать. Ведется работа и с экипажем, в том числе. Все хорошо. Новости будут.

Операция ГУР продолжалась более шести месяцев. Предварительно, наша разведка выманила пилота Ми-8 в Украину. Борт должен был совершить рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ.

Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации двух членов экипажа ликвидировали.

Пилот и его семья находятся в Украине, семью ранее вывезли из России. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые он должен был доставить россиянам.

Также ранее сапер рассказал об удачной операции, когда восемь украинских разведчиков смогли обмануть батальон окупантов.

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