Экспериментальный морской дрон Sea baby: Василий Малюк раскрыл детали июльской атаки на Крымский мост

Нам всем нравится наблюдать, как пылают вражеские корабли и потихоньку рушится Крымский мост. Но это все результаты работы и долгой подготовки украинских военных и спецслужб.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал для CNN об июльских ударах по Крымскому мосту и поделился эксклюзивными кадрами. Он рассказал о деталях подготовки операции, а также взял на себя ответственность за первую атаку на Керченский мост 8 октября 2022 года. Впрочем, детали этой операции он не называл.
Василий Малюк сказал, что атака на Крымский мост произошла с помощью экспериментального беспилотника Sea baby, его разработка началась сразу после полномасштабного вторжения РФ.
— Надводные дроны — уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не имеет к этому отношения. С помощью этих беспилотников мы недавно провели успешное поражение Крымского моста, большого десантного корабля Оленегорский горняк и танкера SIG, — поделился глава СБУ.
СБУ предоставила CNN видеозапись июльской атаки, на которой виден экран пилота за мгновение до того, как Sea Baby доставил до 850 кг взрывчатки в одну из бетонных опор моста.
Кроме этого, Служба передала две видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент падения одного беспилотника на автомобильную часть моста, а затем — взрыв другого беспилотника, попавшего в железнодорожную часть с противоположной стороны.
— Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет увлекательно, особенно для наших врагов, — утверждает Малыш.
Глава Службы Безопасности акцентировал, что июльская атака на Крымский мост — результат многомесячной подготовки совместной операции с украинскими ВМС, которую он возглавлял вместе с адмиралом ВМС Алексеем Неижпапой. Он признается, что на последнем этапе сильно волновались, не могли даже думать о еде или сне.
— Мы были полностью сконцентрированы на операции. Последние дни были достаточно нервными. Когда произошел взрыв, мы очень обрадовались и стали поздравлять друг друга. Это был очень эмоциональный момент для всех нас и нашей победы, которая обязательно скоро наступит, — подчеркивает Василий Малюк.
Фото: СБУ для CNN
По его словам, западные партнеры проявили интерес к их деятельности и желание перенять опыт, но не предоставляют оборудование или что-нибудь другое для дронов.
— Эти беспилотники производятся на подпольном производстве на территории Украины. Цели, которые я назвал, являются легитимными целями согласно украинскому и международному законодательству, — акцентировал глава СБУ.
Работа Службы безопасности Украины может показаться незаметной, на первый взгляд, но она очень важна для нашей страны. Ранее мы рассказывали, как работает СБУ во время войны.
Фото: СБУ
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