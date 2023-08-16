Экспериментальный морской дрон Sea baby: Василий Малюк раскрыл детали июльской атаки на Крымский мост

Нам всем нравится наблюдать, как пылают вражеские корабли и потихоньку рушится Крымский мост. Но это все результаты работы и долгой подготовки украинских военных и спецслужб.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал для CNN об июльских ударах по Крымскому мосту и поделился эксклюзивными кадрами. Он рассказал о деталях подготовки операции, а также взял на себя ответственность за первую атаку на Керченский мост 8 октября 2022 года. Впрочем, детали этой операции он не называл.

Разработка дронов Sea baby

Василий Малюк сказал, что атака на Крымский мост произошла с помощью экспериментального беспилотника Sea baby, его разработка началась сразу после полномасштабного вторжения РФ.

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— Надводные дроны — уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не имеет к этому отношения. С помощью этих беспилотников мы недавно провели успешное поражение Крымского моста, большого десантного корабля Оленегорский горняк и танкера SIG, — поделился глава СБУ.

Июльская атака на Крымский мост

СБУ предоставила CNN видеозапись июльской атаки, на которой виден экран пилота за мгновение до того, как Sea Baby доставил до 850 кг взрывчатки в одну из бетонных опор моста.

Кроме этого, Служба передала две видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент падения одного беспилотника на автомобильную часть моста, а затем — взрыв другого беспилотника, попавшего в железнодорожную часть с противоположной стороны.

— Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет увлекательно, особенно для наших врагов, — утверждает Малыш.

Глава Службы Безопасности акцентировал, что июльская атака на Крымский мост — результат многомесячной подготовки совместной операции с украинскими ВМС, которую он возглавлял вместе с адмиралом ВМС Алексеем Неижпапой. Он признается, что на последнем этапе сильно волновались, не могли даже думать о еде или сне.

— Мы были полностью сконцентрированы на операции. Последние дни были достаточно нервными. Когда произошел взрыв, мы очень обрадовались и стали поздравлять друг друга. Это был очень эмоциональный момент для всех нас и нашей победы, которая обязательно скоро наступит, — подчеркивает Василий Малюк.

По его словам, западные партнеры проявили интерес к их деятельности и желание перенять опыт, но не предоставляют оборудование или что-нибудь другое для дронов.

— Эти беспилотники производятся на подпольном производстве на территории Украины. Цели, которые я назвал, являются легитимными целями согласно украинскому и международному законодательству, — акцентировал глава СБУ.

Работа Службы безопасности Украины может показаться незаметной, на первый взгляд, но она очень важна для нашей страны. Ранее мы рассказывали, как работает СБУ во время войны.

Фото: СБУ

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