Війна в Україні

Експериментальний морський дрон Sea baby: Василь Малюк розповів деталі липневої атаки на Кримський міст

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Серпня 2023, 09:00
Василь Малюк інтерв’ю для CNN про атаку на Кримський міст

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