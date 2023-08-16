Експериментальний морський дрон Sea baby: Василь Малюк розповів деталі липневої атаки на Кримський міст

Нам усім подобається спостерігати, як палають ворожі кораблі та потихеньку руйнується Кримський міст. Але це все результати роботи та довгої підготовки українських військових та спецслужб.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів для CNN про липневі удари по Кримському мосту та поділився ексклюзивними кадрами. Він розповів про підготовку до операції, а також узяв відповідальність за першу атаку на Керченський міст 8 жовтня 2022. Утім, подробиці цієї операції він не називав.

Розробка дронів Sea baby

Василь Малюк сказав, що атака на Кримський міст відбулася за допомогою експериментального безпілотника Sea baby, його розробка почалася відразу після повномасштабного вторгнення РФ.

Зараз також дивляться

— Надводні дрони — це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не має до цього відношення. За допомогою цих безпілотників ми нещодавно здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля Оленегорский горняк і танкера SIG, — поділився голова СБУ.

Липнева атака на Кримський міст

СБУ надала CNN відеозапис липневої атаки, на якому видно екран пілота за мить до того, як Sea Baby доставив до 850 кг вибухівки до однієї з бетонних опор моста.

Крім цього, Служба передала два відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано момент падіння одного безпілотника на автомобільну частину мосту, а згодом — вибух іншого безпілотника, що влучив у залізничну частину з протилежного боку.

— Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде захопливо, особливо для наших ворогів, — стверджує Малюк.

Голова Служби Безпеки акцентував, що липнева атака на Кримський міст — результат багатомісячної підготовки спільної операції з українськими ВМС, яку він очолював разом з адміралом ВМС Олексієм Неїжпапою. Він зізнається, що на останньому етапі сильно хвилювалися, не могли навіть думати про їжу чи сон.

— Ми були повністю сконцентровані на операції. Останні дні були досить нервовими. Коли стався вибух, ми дуже зраділи й почали вітати один одного. Це був дуже емоційний момент для всіх нас і нашої перемоги, яка обов’язково скоро настане, — підкреслює Василь Малюк.

За його словами, західні партнери виявили інтерес до їхньої діяльності та бажання перейняти досвід, але не надають обладнання чи щось інше для дронів.

— Ці безпілотники виробляються на підпільному виробництві на території України. Цілі, які я назвав, є легітимними цілями згідно з українським та міжнародним законодавством, — акцентував голова СБУ.

Робота Служби безпеки України може здатися непомітною, на перший погляд, але вона дуже важлива для нашої країни. Раніше ми розповідали, як працює СБУ під час війни.

Фото: СБУ

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.