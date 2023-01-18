Через брак балістики? Що відомо про ракети С400 та коли росіяни почали ними бити

Росія почала бити по Україні з С400 — очевидно, через нестачу балістики. Саме цими ракетами росіяни обстріляли столицю України 14 січня.

Раніше по мирних містах нашої країни та прифронтовій лінії прилітали С300 — невибіркові та неточні. Чи ще в більшій небезпеці тепер Київ?

Що відомо про ракети С400

Експерти, що вивчали уламки ракети, яка 14 січня по собі лишила величезну вирву та потрощене скло у сусідніх будинках, визначили: це — російські ЗРК С400, якими так пишаються в Кремлі.

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Такі удари по столиці — вже не вперше. Експерти з Defence Express пояснюють, що вага лише бойової частини цих ракет сягає 180 кг. У цю масу входять не лише вибухові речовини, а й спеціальні попередньо сформовані уламки.

Відповідно до таких даних, можна стверджувати, що від 1 грудня РФ вже неодноразово використовувала ракети С400 проти мирних мешканців Києва.

С400 є сучаснішою модифікацією радянських С300 та призначені для ППО. Удари таких ракет є неточними, але завдають значних руйнувань.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко каже, що ракети С400 можуть влучати в цілі від 30 до 40 км.

Це терористичнні методи ведення війни: аби влучило хоч кудись.

Тепер, на думку експертів, під загрозою не лише Київ чи південь країни — навіть у західних регіонах може стати небезпечно. Відстежити такі ракети ми не можемо, збити теж, адже наша ППО — це теж радянські С300. І доки партнери не надали Україні нові засоби ППО, ЗСУ можуть лише знищувати ворожі установки ще до їхнього смертоносного запуску.

Читати на тему Чи зможе Україна збивати балістичні ракети? Що розповідають про ЗРК Patriot у Повітряних силах Речник Повітряних сил ЗСУ розповів про можливості ЗРК Patriot.

С400: характеристики

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що швидкість такої ракети неймовірно висока: від пуску до “прильоту” минає дві хвилини — це майже 4000 км/год.

— Відомо, що ці ракети летять з Брянської області РФ. Існує висока ймовірність того, що Росія й надалі активно використовуватиме ракети С300 та С400, бо відчуває дефіцит у балістичних ракетах.

ЗРК Patriot, які нам, імовірно, нададуть партнери, змогли б захистити Схід України від таких атак та забезпечити локальний захист у центрі країни.

Російський терор забирає життя українців щодня. Україна й досі не може оговтатися від трагедії у Дніпрі: що відомо про ракету, якою вдарили окупанти по житловому будинку у Дніпрі — читай у матеріалі.

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Головне фото: Deposiphotos