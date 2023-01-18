Україна

Через брак балістики? Що відомо про ракети С400 та коли росіяни почали ними бити

Вікторія Мельник, редакторка сайту Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 18 Січня 2023, 16:00

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