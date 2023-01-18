Не хватает баллистики: что известно о ракетах С400 и когда россияне стали ими избивать

Россия начала бить по Украине с С400 — очевидно, из-за нехватки баллистики. Именно этими ракетами россияне обстреляли столицу Украины 14 января.

Раньше по мирным городам нашей страны и прифронтовой линии прилетали С300 — неизбирательные и неточные. Есть ли теперь еще большая опасность для Киева?

Что известно о ракетах С400

Эксперты, изучавшие обломки ракеты, которая 14 января оставила огромную воронку и разбитое стекло в соседних домах, определили: это — российские ЗРК С400, которыми так гордятся в Кремле.

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Такие удары по столице — уже не первый раз. Эксперты из Defence Express объясняют, что вес только боевой части этих ракет составляет 180 кг. В эту массу входят не только взрывчатые вещества, но и специальные предварительно сформированные обломки.

Согласно таким данным, можно утверждать, что с 1 декабря РФ уже неоднократно использовала ракеты С400 против мирных жителей Киева.

С400 является более современной модификацией советских С300 и предназначены для ПВО. Удары таких ракет неточные, но наносят значительные разрушения.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорит, что ракеты С400 могут попадать в цели от 30 до 40 км.

Это террористические методы ведения войны: чтобы попало хоть куда-нибудь.

Теперь, по мнению экспертов, под угрозой не только Киев или юг страны — даже в западных регионах может стать опасно. Отследить такие ракеты мы не можем, сбить тоже, ведь наша ПВО — это тоже советские С300. И пока партнеры не предоставили Украине новые ПВО, ВСУ могут только уничтожать вражеские установки еще до смертельного запуска.

Читать по теме Сможет ли Украина сбивать баллистические ракеты? Что рассказывают о ЗРК Patriot в Воздушных силах Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал о возможностях ЗРК Patriot.

С400: характеристики

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что скорость такой ракеты невероятно высока: от пуска до прилета проходит две минуты — это почти 4000 км/ч.

— Известно, что эти ракеты вылетают из Брянской области РФ. Существует высокая вероятность того, что Россия и дальше будет активно использовать ракеты С300 и С400, потому что испытывает дефицит в баллистических ракетах.

ЗРК Patriot, которые нам предоставят партнеры, смогли бы защитить восток Украины от таких атак и обеспечить локальную защиту в центре страны.

Российский террор уносит жизни украинцев каждый день. Украина до сих пор не может оправиться от трагедии в Днепре: что известно о ракете, которой ударили оккупанты по жилому дому в Днепре — читай в материале.

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