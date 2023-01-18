Не хватает баллистики: что известно о ракетах С400 и когда россияне стали ими избивать

Россия начала бить по Украине с С400 — очевидно, из-за нехватки баллистики. Именно этими ракетами россияне обстреляли столицу Украины 14 января.
Раньше по мирным городам нашей страны и прифронтовой линии прилетали С300 — неизбирательные и неточные. Есть ли теперь еще большая опасность для Киева?
Эксперты, изучавшие обломки ракеты, которая 14 января оставила огромную воронку и разбитое стекло в соседних домах, определили: это — российские ЗРК С400, которыми так гордятся в Кремле.
Такие удары по столице — уже не первый раз. Эксперты из Defence Express объясняют, что вес только боевой части этих ракет составляет 180 кг. В эту массу входят не только взрывчатые вещества, но и специальные предварительно сформированные обломки.
Согласно таким данным, можно утверждать, что с 1 декабря РФ уже неоднократно использовала ракеты С400 против мирных жителей Киева.
Согласно таким данным, можно утверждать, что с 1 декабря РФ уже неоднократно использовала ракеты С400 против мирных жителей Киева.
С400 является более современной модификацией советских С300 и предназначены для ПВО. Удары таких ракет неточные, но наносят значительные разрушения.
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Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорит, что ракеты С400 могут попадать в цели от 30 до 40 км.
Это террористические методы ведения войны: чтобы попало хоть куда-нибудь.
Это террористические методы ведения войны: чтобы попало хоть куда-нибудь.
Теперь, по мнению экспертов, под угрозой не только Киев или юг страны — даже в западных регионах может стать опасно. Отследить такие ракеты мы не можем, сбить тоже, ведь наша ПВО — это тоже советские С300. И пока партнеры не предоставили Украине новые ПВО, ВСУ могут только уничтожать вражеские установки еще до смертельного запуска.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что скорость такой ракеты невероятно высока: от пуска до прилета проходит две минуты — это почти 4000 км/ч.
— Известно, что эти ракеты вылетают из Брянской области РФ. Существует высокая вероятность того, что Россия и дальше будет активно использовать ракеты С300 и С400, потому что испытывает дефицит в баллистических ракетах.
ЗРК Patriot, которые нам предоставят партнеры, смогли бы защитить восток Украины от таких атак и обеспечить локальную защиту в центре страны.
ЗРК Patriot, которые нам предоставят партнеры, смогли бы защитить восток Украины от таких атак и обеспечить локальную защиту в центре страны.
Российский террор уносит жизни украинцев каждый день. Украина до сих пор не может оправиться от трагедии в Днепре: что известно о ракете, которой ударили оккупанты по жилому дому в Днепре — читай в материале.
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Главное фото: Depositphotos