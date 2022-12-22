Сможет ли Украина сбивать баллистические ракеты? Что рассказывают о ЗРК Patriot в Воздушных силах

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в США, во время которой страны обсудили свое дальнейшее сотрудничество.

Перед этим США объявили, что предоставят Украине ЗРК Patriot, который очень желателен для нас. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал Вадиму Карпьяку о возможностях ЗРК Patriot. Теперь противовоздушная оборона Украины выйдет на новый уровень.

По его словам, ведущие страны мира, заботящиеся о своей безопасности, имеют на вооружении ЗРК Patriot.

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— Это один из лучших комплексов сегодня в мире. Но неизвестно, о какой модификации Patriot идет речь. Это пока не разглашается.

Надеемся, что это будет один из лучших передовых комплексов, способный уничтожать не только аэродинамические, но и баллистические цели, — сказал Игнат.

В составе одной батареи может быть от четырех до восьми пусковых установок. В одной пусковой установке — четыре зенитных управляемых ракеты. Юрий Игнат добавляет, что это может перекрывать большой участок фронта. Дальность поражения Patriot — до 150 км по аэродинамическим целям.

Юрий Игнат подчеркнул, что не все модификации могут применяться против баллистических целей. Patriot (PAC-3) действительно может поражать баллистические ракеты, такие как Искандер-М, находящиеся на вооружении у оккупантов.

Он добавил, что в условиях, в которых оказалась Украина, наши бойцы могут за несколько месяцев овладеть этим ЗРК. Наши партнеры ответственно относятся ко всей документации, и в мирное время этот процесс мог бы длиться дольше.

Однако у Украины уже есть пример с Iris-T и NASAMS, когда обучение украинских специалистов за рубежом длилось несколько недель. По возвращению они овладели этими комплексами. Бойцы уже выполняют задачи в Украине.

Сейчас чуть ли не все внимание украинцев приковано к боевым действиям на Востоке. Ранее мы рассказывали о ситуации в Бахмуте и как держатся украинские военные.

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