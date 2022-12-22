Чи зможе Україна збивати балістичні ракети? Що розповідають про ЗРК Patriot у Повітряних силах

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до США, під час якої країни обговорили свою подальшу співпрацю.

Перед цим США оголосили, що нададуть Україні ЗРК Patriot, який є дуже бажаним для нас. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів Вадиму Карп’яку про можливості ЗРК Patriot. Тепер протиповітряна оборона України вийде на новий рівень.

За його словами, провідні країни світу, які дбають про свою безпеку, мають на озброєнні ЗРК Patriot.

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— Це один із найкращих комплексів, який є сьогодні у світі. Але невідомо, про яку модифікацію Patriot йдеться. Це поки не оголошується.

Сподіваємося, що це буде один з найкращих передових комплексів, здатний знищувати не лише аеродинамічні, а й балістичні цілі, — сказав Ігнат.

У складі однієї батареї може бути від чотирьох до восьми пускових установок. В одній пусковій установці — чотири зенітні керовані ракети. Юрій Ігнат додає, що це може перекривати велику ділянку фронту. Дальність ураження Patriot — до 150 км по аеродинамічних цілях.

Юрій Ігнат наголосив, що не всі модифікації можуть збивати балістичні цілі. Patriot (PAC-3) дійсно може вражати балістичні ракети, як-от Іскандер-М, які є на озброєнні в окупантів.

Він додав, що в умовах, у яких опинилася Україна, наші бійці можуть за кілька місяців опанувати цей ЗРК. Наші партнери відповідально ставляться до всієї документації, і в мирний час цей процес міг би тривати довше.

Проте в України вже є приклад з Iris-T і NASAMS, коли навчання українських фахівців за кордоном тривали кілька тижнів. Після повернення вони опанували ці комплекси. Бійці вже виконують завдання в Україні.

Зараз чи не вся увага українців прикута до бойових дій на Сході. Раніше ми розповідали про ситуацію в Бахмуті та як тримаються українські військові.

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