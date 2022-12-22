Росіяни руйнують місто вщент усім озброєнням! Яка ситуація в Бахмуті сьогодні

Бахмут — фортеця України. Ворог зосереджує там свої сили й кидає туди дедалі більше військових. Це місто залишається однією з найгарячіших точок фронту. Українські воїни, що боронять Бахмут, — справжні герої.

Попри усі намагання ворога захопити місто, наші військові тримають оборону і руйнують плани окупантів. Нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут, щоб подякувати українським героям та вручити нагороди.

Від оборони Бахмута залежить подальший хід війни. Прес-офіцер бригади швидкого реагування Національної гвардії України Харитін Старський та офіцер батальйону СВОБОДА четвертої бригади НГУ Андрій Іллєнко розповіли Вадиму Карп’яку, яка зараз ситуація у Бахмуті та що буде там далі.

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Старський розповідає, що Національна гвардія воює на рівні зі своїми побратимами зі Збройних сил та інших відомств сектору оборони та безпеки. Він зазначив, що бійці НГУ у Бахмуті, напевно, як і всі українці, святкуватимуть ювілей у втратах ЗС РФ. Проте святкувати вони можуть, збільшуючи цифру.

— Зараз солдати між собою говорять про те, що Бахмут необхідно втримати. Адже ворог останнім часом перейшов до своєї типової тактики.

Коли вони не можуть взяти місто, окупанти починають стирати його з лиця землі артилерією.

У них така зараз тактика — зруйнувати все вщент своєю артилерією, авіацією, ракетами. Потім, коли у нас не буде можливості зачепитися, зайти у місто, — розповідає Харитін Старський.

За його словами, українські військові у Бахмуті відчувають підтримку народу. До них намагаються доносити цю інформацію.

— Наша робота зараз полягає у тому, щоб їх усіляко підтримати: допомогою, інформаційно, морально. Щоб вони відчували, що вся Україна та інші країни, які нас підтримують, вболівають за них, — наголосив Старський.

Андрій Іллєнко розповів, як минула ніч для українських військових в районі Бахмута. За його словами, дні та ночі завжди напружені. Зараз ситуація хоч і складна, проте контрольована усіма силовими підрозділами, які боронять фортецю Бахмут.

Ворог не полишає спроб штурмувати наші позиції і здійснювати просування, йдуть дуже інтенсивні бої. Проте росіяни отримують відсіч і не можуть реалізувати свої плани, вони зазнають великих втрат, — каже Іллєнко.

Він розповідає, що в місті досі залишається мирне населення. Українська влада та військові просять людей евакуюватися, адже тривають хаотичні обстріли.

Раніше ми розповідали історію воїнів інтернаціонального легіону про боротьбу за Бахмут.

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Фото: Getty Images