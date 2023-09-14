Триумф, но есть нюанс. Что известно о спецоперации ВМС и СБУ в Евпатории в ночь на 14 сентября 2023

Летний сезон закончился, но в Крыму до сих пор жарко. Правда, тепло от этого только нам, украинцам. Стало известно, что в ночь на 14 сентября 2023 года украинские СБУ и ВМС провели спецоперацию вблизи Евпатории.
О последствиях спецоперации Украины в Крыму и что случилось с российской установкой ПВО Триумф, рассказываем далее.
Сегодня, в ночь на 14 сентября 2023, разведчики СБУ совместно с ВМС Украины уничтожили российский комплекс ПВО Триумф. Об этом сообщил собеседник Украинской Правды в СБУ.
По данным этого источника, ПВО Триумф была поражена дронами и ракетами Нептун.
По данным этого источника, ПВО Триумф была поражена дронами и ракетами Нептун.
— Сначала дроны поразили радары и антенны ПВО Триумф, а подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами Нептун ударили по пусковым комплексам С400 Триумф, — говорится в сообщении.
Собеседник УП добавил: стоит ждать ещё больше “подарков” для оккупантов в Крыму.
Также информацию, что ВСУ нанесли удар по месту расположения вражеских ракетных комплексов земля-воздух вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму, подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
Универсальное оружие для защиты сухопутных войск — так называют ПВО С300 и модифицированные С400 советского образца. Они также предназначены для поражения воздушных целей.
Триумф — это кодовое название экспортной версии С400, принятой на вооружение РФ в 2007 году. Такие комплексы РФ экспортировала в Турцию, КНР.
Это российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия.
Это российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия.
Характеристики ЗРК С300 и С400 отличаются только по дальности действия: последние современнее, теоретически способны поражать цели на расстоянии до 400 км.
Официальной информации о характеристиках ЗРК С400 Триумф не подтверждали ни российские вооруженные силы, ни её операторы, которым РФ экспортировала установки. Однако из открытых источников есть информация, что ЗРК является двухступенчатой и имеет активную головку самонаведения.
Это уже не в первый раз, когда украинцы заходят в Крым и разрушают тыл врага. Подробнее о ещё одном прорыве и спецоперации в Крыму, мы писали в нашем другом материале.
Главное фото: Wikipedia.
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