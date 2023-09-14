Триумф, но есть нюанс. Что известно о спецоперации ВМС и СБУ в Евпатории в ночь на 14 сентября 2023

Летний сезон закончился, но в Крыму до сих пор жарко. Правда, тепло от этого только нам, украинцам. Стало известно, что в ночь на 14 сентября 2023 года украинские СБУ и ВМС провели спецоперацию вблизи Евпатории.

О последствиях спецоперации Украины в Крыму и что случилось с российской установкой ПВО Триумф, рассказываем далее.

Спецоперация возле Евпатории

Сегодня, в ночь на 14 сентября 2023, разведчики СБУ совместно с ВМС Украины уничтожили российский комплекс ПВО Триумф. Об этом сообщил собеседник Украинской Правды в СБУ.

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По данным этого источника, ПВО Триумф была поражена дронами и ракетами Нептун.

— Сначала дроны поразили радары и антенны ПВО Триумф, а подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами Нептун ударили по пусковым комплексам С400 Триумф, — говорится в сообщении.

Собеседник УП добавил: стоит ждать ещё больше “подарков” для оккупантов в Крыму.

Также информацию, что ВСУ нанесли удар по месту расположения вражеских ракетных комплексов земля-воздух вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму, подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Характеристики ПВО Триумф

Универсальное оружие для защиты сухопутных войск — так называют ПВО С300 и модифицированные С400 советского образца. Они также предназначены для поражения воздушных целей.

Триумф — это кодовое название экспортной версии С400, принятой на вооружение РФ в 2007 году. Такие комплексы РФ экспортировала в Турцию, КНР.

Это российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия.

Характеристики ЗРК С300 и С400 отличаются только по дальности действия: последние современнее, теоретически способны поражать цели на расстоянии до 400 км.

Официальной информации о характеристиках ЗРК С400 Триумф не подтверждали ни российские вооруженные силы, ни её операторы, которым РФ экспортировала установки. Однако из открытых источников есть информация, что ЗРК является двухступенчатой и имеет активную головку самонаведения.

дальность поражения (макс/мин): аэродинамических целей — 380 км/2,5 км; баллистических целей — 60/5 км;

высота поражения (макс/мин): аэродинамических целей — 30/0,01 км; баллистических целей — 25/2 км;

скорость пораженных целей — до 4800 м/с;

число одновременно обстреливаемых целей/приведенных ракет: ЗРС в полном составе — до 80/160; один ЗРК (дивизион) — до 10/20;

цена ПВО Триумф — $1,2 млрд.

Это уже не в первый раз, когда украинцы заходят в Крым и разрушают тыл врага. Подробнее о ещё одном прорыве и спецоперации в Крыму, мы писали в нашем другом материале.

Главное фото: Wikipedia.

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