Ракет Х-59 уже не будет? Об атаке на Смоленский авиационный завод — ГУР делится деталями

Вчера, 1 октября, на территории Смоленской области было неспокойно. Там произошел удар по Смоленскому авиационному заводу. На этом заводе производили ракеты Х-59, которые убивали людей в Украине. Читай подробнее, как прошла атака дронов на Смоленский авиационный завод.

Атака дронов на Смоленский авиационный завод — в ГУР поделились деталями

В Главном управлении разведки рассказали, что ударные дроны атаковали российский авиазавод, где производили ракеты Х-59. В результате удара нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций.

По подтвержденным данным, три из четырех дронов попали в цель, чем нанесли существенные повреждения производственным мощностям российского военного предприятия.

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Кирилл Буданов ранее сообщал, что Украина атакует в России предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), поэтому завод по изготовлению ракет не стал исключением.

За последнее время были атакованы Брянский завод Кремний-ЭЛ, Редкинский опытный завод, а теперь и Смоленский авиационный завод.

Что известно о ракетах Х-59

Ракета Х-59 (в модификации Х-59МК2) класса воздух-поверхность имеет дальность до 280 км. Она одна из тех, которыми российские воздушно-космические силы обстреливают военные и гражданские объекты в Украине.

От ракет Х-59 чаще всего страдают Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области.

Ракета Х-59 или Овод — советская дозвуковая ракета, созданная в 1970-х годах. Она считается высокоточной, ее носителями являются истребители Су-24М, Су-17М, Су-25 и другие. Ее модифицировали до более семи разновидностей.

Ракеты Х-59 удавалось сбить над Одесской областью 21 марта 2023. Россияне применяли эти ракеты по портам Одессы, и именно они разрушили монастырь в городе. 29 сентября 2023 россияне нанесли удар Оводом по Херсону.

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