Новости

Ракет Х-59 уже не будет? Об атаке на Смоленский авиационный завод — ГУР делится деталями

Анастасия Грубрина, редактор сайта 02 октября 2023, 13:33
Атака дронів на Смоленський авіаційний завод — ГУР поділилося деталями
Фото: Facebook

Больше новостей
Гладиолусы
Уход за цветами до первых снежинок: когда выкапывать гладиолусы и как хранить их зимой
Дроны
Рекордное количество за месяц! Сколько дронов РФ запустила по Украине в сентябре
Місячний календар стрижок на жовтень 2023
Новый образ ждет тебя! Календарь стрижек на октябрь 2023 — благоприятные дни
Інтерв'ю з Медлін Міллер - американською письменницею
О калейдоскопе историй, феминизме в древнегреческих мифах и проблемах американок — интервью с писательницей Медлин Миллер
Смотреть больше

Материалы по теме

Дроны
Рекордное количество за месяц! Сколько дронов РФ запустила по Украине в сентябре
Який штраф за неявку у військкомат
Административная ответственность: какой штраф за неявку в военкомат после получения повестки
Перелік реформ від США — Подоляк про прогрес України
Список реформ от США. Подоляк объяснил, чего ждут от Украины и есть ли повод для беспокойства
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 2 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Видео
Карта боевых действий в Украине

Карта боевых действий 2 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:57
Медикиня Олеся
Подписала контракт в свои 18, с тех пор — ни дня без обстрела! История военного медика Олеси
0:04:28
Троє братів у Сталевому кордоні
Все трое сражаются за общую мечту! История трех братьев из Донецкой области, которые сейчас воюют в Харьковской области
0:03:43
Історія порятунку дідуся зі Старомайорського після звільнення села
Оккупанты бросили в его дом гранату: как бойцы ТрО эвакуировали дедушку из Старомайорского
0:05:22
День захисників та захисниць
Вся Украина остановилась на минуту. Как страна почтила павших воинов
0:02:40
Історія полоненого росіянина
Никогда не голосовал за Путина, а на войну пошел. История пленного россиянина
0:06:30
Кількість хворих на анорексію в Україні зростає: чому та що відомо
Критический вес 35 кг и страх умереть. В Украине растет уровень больных анорексией — что становится причиной
0:05:40
Борис Патон
Перевернул представление о науке и помог выиграть Вторую мировую! История известнейшего украинского ученого Бориса Патона
0:03:32
Дніпровські лікарні
Единственное, что успел — спрятать собрата в окоп. Воспоминания раненого военного
0:05:39
Програма No Scar
Открываю глаза, а я уже пятый день в больнице. Чудом спасенному парню бесплатно взялись восстановить внешность
Больше видео
Дроны
Читать дальше
Рекордное количество за месяц! Сколько дронов РФ запустила по Украине в сентябре

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь