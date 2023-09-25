Более 30 офицеров и адмирал! В ССО озвучили потери оккупантов после удара по Черноморскому флоту РФ

Украинские военные проводят специальные операции, результаты которых не могут не радовать. 22 сентября 2023 года Силы специальных операций Украины попали в штаб российских оккупантов в Севастополе.

Тогда было известно, что в штабе находился личный состав врага, оккупанты понесли потери, в том числе и среди высокого командования.

Сегодня, 25 сентября 2023 года, в ССО сообщили, сколько оккупантов ликвидировали во время спецоперации в Севастополе.

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Сколько оккупантов погибло после удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе

— Учитывая факт, что БДК Минск должен на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта.

После поражения штаба ЧФ РФ погибли 34 офицера, среди них командующий флотом.

— Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению, — говорится в сообщении.

Среди погибших — адмирал Виктор Соколов, командующий Черноморским флотом РФ.

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