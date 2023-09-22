В Крыму снова неспокойно: что известно о взрывах в Севастополе 22 сентября

Сегодня 22 сентября 2023 года во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. В частности, об этом сообщали жители Севастополя. Мы расскажем, что известно о взрывах в Крыму сегодня.

Взрывы в Севастополе сегодня 22 сентября 2023 года: что известно

В сети распространяется информация, что был ракетный удар по Севастопольской бухте, пришелся он именно на штаб Черноморского флота РФ.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал эти взрывы. Он призвал дождаться подтверждения информации от официальных источников.

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— Хочется верить, что действительно прилетело как можно сильнее. Я не могу комментировать эти вещи сегодня. Поймите правильно, и накануне, и во время, и даже после таких операций, которые успешно проводят Силы обороны, есть тишина.

Нужно понимать, что вражеская агентура не спит, делают определенные выводы и собирают информацию, которую может кто-то где-то объявлять.

В Крыму неспокойно уже давно. В течение недели было немало интересных событий. Все службы, которые работают совместно, делают все для того, чтобы оккупантам было неспокойно, — сказал он.

Но это были не единственные взрывы в Крыму сегодня. Местные сообщали в соцсетях, что взрывы также прогремели в Бахчисарайском, Симферопольском районе, а еще в районах Первомайского и Красногвардейского.

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