“Режим проветривания” в Керчи: Гуменюк про Крымский мост и маневры вражеских кораблей

В Крыму становится все жарче, но речь идет не о температуре воздуха и палящем солнце. На территории полуострова все чаще раздаются взрывы.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини рассказала о взрывах в Евпатории, прокомментировала последствия украинской атаки на Севастопольский морской завод, а также описала, что сейчас происходит на Крымском мосту.

Гуменюк отметила, что пока не раскрывают все детали ночной атаки на Крым, но “цели законные и военные”.

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Поведение российских кораблей после взрывов в Севастополе

О взрывах в Севастополе Гуменюк говорит, что оккупанты уже опасаются, что пункты базирования кораблей не так безопасны, как они думали. Поэтому сейчас можно наблюдать их рассредоточение по Черному морю.

— Корабельная группировка держится в районе, который пока что враг считает для себя безопасным, на расстоянии 100 морских миль от контролируемого Украиной берега.

Но их беда в том, что контролируемый Украиной берег на них надвигается.

Про Крымский мост

Наталья Гуменюк говорит, что оккупанты “заблудились” в том, работает ли Крымский мост.

— Перекрывают его регулярно. Проверяют, убеждаются, снова открывают, а затем снова возникает угроза и приходится закрывать.

Я говорила, что такой “режим проветривания” приведет к тому, что разломается все окончательно, — акцентирует она.

По ее словам, очень сложная ситуация с ремонтом Крымского моста ведь, во-первых, не позволяет погода, а во-вторых — общая ситуация постоянно напряженная.

— Им нужно расслабиться, выдохнуть и смириться.

Чтобы улучшить логистику, оккупанты пытались активизировать паромные перевозки, в том числе с использованием больших десантных кораблей. Но из-за штормовой погоды россияне не могут использовать эти мощности как полноценную альтернативу.

Чонгарский и Генический мост также не способны работать в полной мощности. Основным путем для них остается автодорога М 17, но это очень близко к украинским Силам обороны. Поэтому россияне прячутся за гражданскими.

О возвращении вышек Бойка

Возвращение вышек Бойко показало оккупантам, что украинские Силы обороны могут продвигаться и морем тоже. Подходить опасно близко к территориям, которые россияне оккупировали.

— Второй аспект — лишение россиян мощностей, которые они использовали благодаря этим вышкам. Оккупанты располагали там как правило разведывательную аппаратуру. Сейчас ее функционирование прекращено.

Ранее в ГУР рассказали о спецоперации по возвращению вышек Бойко. Читай подробнее по ссылке.

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